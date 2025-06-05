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Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları

Bingöl'de uyuşturucuyla mücadele çalışmaları

11:155/06/2025, Thursday
G: 5/06/2025, Thursday
IHA
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Bingöl'de farklı tür ve miktarlara uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bingöl'de farklı tür ve miktarlara uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada farklı tür ve miktarlara uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüphe şahsa ise adli işlem yapıldı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Genç Büro Amirliği ekiplerince; 3 şüpheli şahsın üzerinden 0.71 gram kokain maddesi, 3.00 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslara adli işlem başlatılmıştır" denildi.

#bingöl
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