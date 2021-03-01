Binlerce raporla vurgun yaptılar: Sahte Kovid raporu çetesi

İstanbul’da sahte Kovid-19 raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 3’ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri negatif koronavirüs raporu düzenleyen bir suç örgütünü takibe aldı. Yoğun bir şekilde çalışarak suç örgütünü adım adım izleyen polis ekipleri örgüt liderinin dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni Gürcistan uyruklu Nuzgar M. olduğunu belirledi. Polisin çalışmasında örgüt yöneticisi Suriye uyruklu M.T.’nin doktor önlüğü giyip koronavirüs testi yaptırmak için gelen kişilerden sokakta veya anlaşmalı oldukları turizm acentesi içinde sürüntü örneği aldığı kişiler uzaklaşınca da örneği çöpe attığı tespit edildi.

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TEYİT İÇİN SİTE KURMUŞLAR

Test başına 150 ila 300 dolar para alan suç örgütünün sahte koronavirüs test sonuçlarını online olarak kare kod sistemiyle teyit alınabilmesi için bir internet sitesi kurduğu da ortaya çıkarıldı. Test yaptıranlara sahte negatif sonu çıkaran suç örgütünün, bu sahte raporları kare kod doğrulaması yapılabilmesi için kurdukları siteye yönlendirerek teyit yaptırdığı da belirlendi. Suç örgütünün sahte raporlarında, bakanlığın amblem ve başlıklarını gerçek raporda olması gerektiği gibi dizayn ettiği; kaşe ve imza kısmında ise görevde olan doktor isimlerini kullanarak sahtecilik yaptığı da polis tarafından tespit edildi.

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TURİZM ACENTELERİ İLE ORTAKLARMIŞ

Polis binden fazla kişiye bu yollarla sahte negatif koronavirüs raporu çıkaran suç örgütüne operasyon düzenledi. Yurt dışına gitmek isteyenlerin bilet ve yolculuk işlemlerinin yapıldığı 6 turizm acentesinin de suç örgütüyle ortak hareket ettiğini belirleyen polis, 8 adrese düzenlediği operasyonda aralarında örgüt lideri N.M’nin de bulunduğu 12 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonları ile test kitleri, binlerce sahte koronavirüs raporu ve yabancı kişilere ait pasaport fotokopileri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Denetiminin mümkün olmadığı için sahte rapor çıkartanların çoğunluğunun yurt dışına çıkış yapmış olabileceği de öğrenildi.