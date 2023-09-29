Bir dilek tut valilik yapsın

Vali Gül tarafından çocuklara yazılan mektup, sosyal hizmetler uzmanları tarafından evlerine tek tek teslim edilecek. Çocuklar bu mektupların arkasına gerçekleşmesini istediği üç dileğini yazacak ve bu kayıtlar sosyal hizmetler uzmanları tarafından toplanacak. Vali Gül, “Çocuklarımız hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan bu dileklerinden bir iki tanesini bizler gerçekleştireceğiz. Bizler bunu yaparken finansmanını üç aşağı beş yukarı ayarladık ama daha fazla katılımcı olması açısından bu dilekleri çocukların ismi yazmadan valiliğin sayfasına koyacağız, sivil toplum kuruluşlarından ya da vatandaşlardan destek sağlayan çıkarsa çocuğun dileğini o kişi gerçekleştirmiş olacak.” dedi.