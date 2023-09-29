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Bir dilek tut valilik yapsın

Gaziantep’te başlayan “Bir Çocuk Bir Dilek” projesi İstanbul’a taşınıyor. İstanbul Valisi Davut Gül, yetim ve öksüz çocuklara umut olacak iyilik projesiyle, 18 yaş altı ihtiyaç sahibi 5 bin iki yüz çocuğun 3 dileğini gerçekleştireceğini duyurdu.

Saliha Engin
04:00 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Davut Gül

Vali Gül tarafından çocuklara yazılan mektup, sosyal hizmetler uzmanları tarafından evlerine tek tek teslim edilecek. Çocuklar bu mektupların arkasına gerçekleşmesini istediği üç dileğini yazacak ve bu kayıtlar sosyal hizmetler uzmanları tarafından toplanacak. Vali Gül, “Çocuklarımız hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan bu dileklerinden bir iki tanesini bizler gerçekleştireceğiz. Bizler bunu yaparken finansmanını üç aşağı beş yukarı ayarladık ama daha fazla katılımcı olması açısından bu dilekleri çocukların ismi yazmadan valiliğin sayfasına koyacağız, sivil toplum kuruluşlarından ya da vatandaşlardan destek sağlayan çıkarsa çocuğun dileğini o kişi gerçekleştirmiş olacak.” dedi.





#İstanbul Valiliği
#Davut Gül
#Gaziantep
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