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POLİTİKA

Bir haftada bin işçiyi kovdular

CHP’li üç büyükşehir belediyesi işçi kıyımını hızlandırdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yılın ilk haftasında bine yakın işçiyi sokağa attı. CHP’nin kıyımına uğrayan işçi sayısı 9 ayda 13 bini geçti.

Fatih Özer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

CHP’li belediyeler 2020 yılına işçi kıyımı ile başladı. Yılın ilk haftasında 3 büyükşehir belediyesinde sözleşmeleri yenilenmeyen bine yakın işçiyi sokağa attı. 2020 yılına girilmesinin ardından CHP’li belediyeler bünyesinde çalışan işçilerin sözleşmelerinin yenilenmemesine başlandı. İlk bir haftada CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul’da 450, CHP’li Zeydan Karalar yönetimindeki Adana’da 400, CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara’da ise 100 işçi işten çıkartıldı.

  • Ekrem İmamoğlu
  • ***
  • Mansur Yavaş
  • ***
  • Zeydan Karalar

CHP’Lİ BAŞKANLAR ACIMADI

Mahalli seçimlerin ardından işçi kıyımının en çok yaşandığı il İstanbul oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na (İBB) seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, yönetim dahil İBB bünyesinde faaliyet gösteren 35 iştirak şirketlerinden işçileri bir bir çıkartmaya başladı. 2020 yılı itibariyle İBB’nin iştiraklerinden yüzlerce işçi CHP’li belediye yönetimi tarafından kış ortasında kapının önüne koyuldu. İSPER’de 200, İSTON’da 200, İSBAK’ta 21 işçinin sözleşmesi yenilenmedi. Diğer iştirak şirketlerinden de yaklaşık 30 personelin işine son verildi. 27 Haziran’da mazbatasını alan CHP’li İmamoğlu’nun işçi kıyımını inceleyen İBB komisyonları, sayının 5 bin 831 olduğunu tespit etti. Son işten çıkarmaların ardından sayı 6 bin 281’e ulaştı.

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NAMUS SÖZÜNE NE OLDU?

İstanbul’u Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar takip etti. “Şeref ve namus sözü veriyorum ki işçilerin ekmeği ile oynamayacağız” diye vaatte bulunan CHP’li Karalar yeni yılda 400 işçinin sözleşmesini yenilemedi. Mahalli seçimlerin ardından toplamda 400’ü sözleşmeli 2 bin 600’ü işçi olmak üzere 3 bin işçinin işine son verildi. Önümüzdeki günlerde bu sayının daha da artacağı öğrenildi.

YAVAŞ DA KATILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş da işçi kıyımına ortak oldu. Yeni yıl itibariyle 100 personelin sözleşmesi yenilenmedi. 31 Mart sonrası CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkartılan işçi sayısının 300’e yaklaştığı belirtildi. Kocaeli’nin İzmit Belediye Başkanı CHP’li Fatma Hürriyet Kaplan’da kış mevsiminde işçilere acımadı. 2020 itibariyle çoğunlu kadın işçilerden oluşan 29 işçinin işine son verdi. Göreve geldiği günden itibaren CHP’li Kaplan’ın işten çıkardığı personelin sayısı 70 oldu.

9 AYDA SAYI 13 BİNİ GEÇTİ

  • 31 Mart sonrası CHP’li belediye başkanları yaklaşık 13 bin işçinin ekmeğiyle oynadı. Yönetimi AK Parti ve MHP’den devralan CHP’li diğer belediyelerde de durum aynı. CHP’li belediyelerin 9 aylık işçi kıyımları göz önüne alındığında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de sınıfta kaldı. 31 Mart sonrası Antalya Şehir Tiyatrosu’nda Türk televizyonlarının ekran yüzü olan tiyatro oyuncusu Mehmet Özgür’ün de aralarında bulunduğu 48 sanatçıyı işten çıkarmakla gündeme gelen CHP’li başkanın işten çıkardığı personel sayısının bine yaklaştığı öğrenildi.

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Her yerde kıyım var!

  • Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Vahap Seçer 600 işçinin işine son verdi. Göreve geldiği günden itibaren Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan 100, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu 33 işçinin işine son verdi. İzmir’in CHP’li Kemalpaşa ilçesinde 156, CHP’li Torbalı ilçesinde 400, CHP’li Menderes ilçesinde 210, CHP’li Selçuk 6, Çanakkale’nin CHP’li Bayramiç ilçesinde ise 51 işçinin işine son verildi. Adana’nın Ceyhan Belediye Başkanı CHP’li Kadir Aydar’da 150’ye yakın işçiyi işten çıkarttı. Ardahan Belediyesi’nde 75’den fazla işçinin sözleşmelerinin yenilenmeyerek işten çıkarılacağı bilgisine ulaşıldı. 2020 yılı itibariyle CHP’li belediyelerde sözleşmesi sona eren işçilerin sözleşmelerinin yenilenmeyeceği ve sayının her geçen gün artacağı öğrenildi.

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