Gündem Bir makas faciası daha Kazada ikisi ağır sekiz kişi yaralandı
İSTANBUL

Bir makas faciası daha: Kazada ikisi ağır sekiz kişi yaralandı

İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önündeki hafif ticari araca çarptı. Kazada ikisi ağır sekiz kişi yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bir makas faciası daha: Kazada ikisi ağır sekiz kişi yaralandı
Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da takla attı.

Kaza saat 05.30 sıralarında Ümraniye-Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ATM 725 plakalı otomobil, trafikte makas atarak ilerlerken aynı yönde ilerleyen 34 DEL 349 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da takla atarken kazada otomobildeki Zilal Çil ile Kardelen Küçükpişkin ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı. Kazada yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı.

DHA

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Adana'da 3.1 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
Adana'da 3.1 büyüklüğünde deprem
Kartpostallık görüntüler

Kartpostallık görüntüler

​Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulutların üstünde...
Türkiyenin tek tapulu lagünü

Türkiye'nin tek tapulu lagünü

Kuş türü sayısı 238'e yükseldi.
İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times itiraf etti: Sorunumuz Türk lirası değil Erdoğan

​Hedef Türkiye'nin global üs haline gelmesi.

Sekiz maddede, ​15 Temmuz'u bile destekleyen Muhammed bin Zayed'in ziyareti.

İran Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması.

​Haftanın ilk iş gününde yola çıkacaklar dikkat.
Saatteki hızı<br>110 km'ye çıkacak

Saatteki hızı
110 km'ye çıkacak

​Meteorolojiden tam fırtına uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.