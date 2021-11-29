Bir makas faciası daha: Kazada ikisi ağır sekiz kişi yaralandı

Muharrem İnce'nin 1997 yılındaki sözleri gündemde: Fetullah'ı destekleyenler sağcılar değil ki

CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 1997 yılındaki sözleri gündemde. Öğretmen olduğu dönemde katıldığı programda İnce, 'Fetullah Gülen'in dersaneleri var. Bu dersanelerde hazırlık kurslarında bu çocuklar yetiştiriliyor. Refah'a haksızlık yapılıyor. Merkez sağ içindeki bu tür örgütlenmeleri destekleyen onlar değil' ifadelerini kullandı.

