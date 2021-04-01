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İSTANBUL

​Bir Selim gider bin Selim geliriz​: Şehit savcı Kiraz anıldı

Bir Selim gider bin Selim geliriz : Şehit savcı Kiraz anıldı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilişinin 6’ncı yıl dönümünde adliyede anma töreni düzenlendi. Şehit Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, “Eğer söz konusu vatanın bütünlüğü ise, bu milletin birlik ve beraberliği ise canımızın ve damarımızdaki kanımızın ne kıymeti vardır. Bir tane Mehmet Selim gider, binlerce Mehmet Selim doğarız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bir Selim gider bin Selim geliriz​: Şehit savcı Kiraz anıldı
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz›ın, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndaki makam odasında, görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilmesinin üzerinden 6 yıl geçti. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın görev yaptığı Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda, koronavirüs salgını için tedbirlerin alındığı, mesafe kurallarına uyulduğu bir anma töreni düzenlendi.

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babasından duygulandıran konuşma: Bir Mehmet Selim Kiraz gider, bin Mehmet Selim Kiraz doğarız
GÜNDEM
Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babasından duygulandıran konuşma: Bir Mehmet Selim Kiraz gider, bin Mehmet Selim Kiraz doğarız

HAKİM-SAVCI CÜBBESİ ATEŞTEN BİR GÖMLEK

  • Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, “Öyle bir meslek icra ediyoruz ki, hakim-savcı cübbesinin ateşten bir gömlek olduğunu her an hissedebiliyoruz” ifadelerini kullandı. Mehmet Selim Kiraz ile birlikte İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuduklarını ve sınıf arkadaşı olduklarını da aktaran Yılmaz, terör örgütleriyle ilgili de şunları dile getirdi: “Terör örgütleri, beyinlerini yıkadıkları zavallı tetikçiler üzerinden Selim Kiraz gibi müstesna değerlerimizi hedef alarak amaçlarına kısa yoldan ulaşmayı planlamışlardı. Asla başaramadılar, başaramayacaklar.”

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz: Bu millete bir oğlan değil 5 oğlan feda olsun
OYNAT 04:12
Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz: Bu millete bir oğlan değil 5 oğlan feda olsun
6 yıl önce Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz DHKP-C terör örgütü üyeleri tarafından makamında şehit edildi.
Kiraz'ın ölüm emrini, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in affettiği DHKP-C'li terörist Hüseyin Fevzi Tekin vermişti. Türkiye şehidini 6. yıl dönümünde rahmetle anarken, Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz'ın, TVNET'in 'Şehit Savcı' belgeselindeki sözleri izleyenleri duygulandırıyor. Baba Kiraz, şehit savcının çocukluğundan bu yana, çalışkanlığını anlatıyor. Mehmet Selim Kiraz'ın öğrencilik döneminde dahi ev bütçesine katkı sağlamak için terzilik yaptığını anlatan Hakkı Kiraz, 'Asla boş durmak istemezdi' dedi. Hakkı Kiraz, ' Bu millet öyle bir millet ki şehit olmak için sıraya girecek, yarışacak bir millet. O kadar asil bir millet ki, bu millet uğruna şehit verildiğinde iftihar ediyorsun. Bu millete bir oğlan değil, 5 oğlan feda olsun' dedi.

Gazeteci Kemal Gümüş'ün o dönemde söyledikleri de dikkat çekiciydi Gümüş, 'DHKP-C'li teröristler görüşmek için CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu istedi. Tanrıkulu gelmiş olsaydı belki bir şeyler değişebilirdi. Teröristler özellikle onu istediler. O da 'geliyorum' dedikten sonra telefonunu kapatmıştı. Bunu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yaptığı daha sonra ortaya çıktı.' ifadelerini kullanmıştı.

HER BİRİNİZİ BİRER SELİM GİBİ GÖRÜYORUM

Şehit babası Hakkı Kiraz da, 6 yıl önce bugün yine burada beraber olduklarını ve ama o günün kendileri için, bütün Türkiye için çok karanlık bir gün olduğunu belirterek, “Fakat elhamdülillah o gün beraberdik, ondan sonra da beraber olduk, bugün de beraberiz. Ne mutlu bizim bu beraberliğimize. Bizler böyle beraber olduktan sonra ölüsüne ve dirisine saygılı bir milletin ferdi olduktan sonra inşallah sırtımız yere gelmez. Rabbim sizleri muhafaza etsin, Allah sizleri korusun, devletimize milletimize zeval vermesin. Bir tane Mehmet Selim gelir ama binlerce Mehmet Selim doğarız. Rabbim sizlere zeval vermesin. Ben her birinizi birer Selim gibi görüyorum. Hepinizi seviyorum” dedi.

Bakan Soylu şehit Mehmet Selim Kiraz'ı andı: Ruhun şad olsun savcım terör örgütünün kökünü kurutuyoruz
GÜNDEM
Bakan Soylu şehit Mehmet Selim Kiraz'ı andı: Ruhun şad olsun savcım terör örgütünün kökünü kurutuyoruz

Çalışma masasına karanfil

  • Yapılan konuşmaların ardından törendekiler, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edildiği adliyenin 6. katındaki makam odasına geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve beraberindekiler, Kiraz’ın fotoğrafı ile isminin yer aldığı çalışma masasına çelenk ve karanfiller bıraktı. Bu arada adliyedeki anma törenine katılanlar, şehit savcı Kiraz’ın Eyüp Sultan Mezarlığı’ndaki kabrini de ziyaret etti. Savcı ve hakimlerin hazır olduğu Kiraz’ın kabri başında Kur’an-ı Kerim okundu.
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