​Bir Selim gider bin Selim geliriz​: Şehit savcı Kiraz anıldı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz›ın, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndaki makam odasında, görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilmesinin üzerinden 6 yıl geçti. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın görev yaptığı Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda, koronavirüs salgını için tedbirlerin alındığı, mesafe kurallarına uyulduğu bir anma töreni düzenlendi.
HAKİM-SAVCI CÜBBESİ ATEŞTEN BİR GÖMLEK
- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, “Öyle bir meslek icra ediyoruz ki, hakim-savcı cübbesinin ateşten bir gömlek olduğunu her an hissedebiliyoruz” ifadelerini kullandı. Mehmet Selim Kiraz ile birlikte İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuduklarını ve sınıf arkadaşı olduklarını da aktaran Yılmaz, terör örgütleriyle ilgili de şunları dile getirdi: “Terör örgütleri, beyinlerini yıkadıkları zavallı tetikçiler üzerinden Selim Kiraz gibi müstesna değerlerimizi hedef alarak amaçlarına kısa yoldan ulaşmayı planlamışlardı. Asla başaramadılar, başaramayacaklar.”
HER BİRİNİZİ BİRER SELİM GİBİ GÖRÜYORUM
Şehit babası Hakkı Kiraz da, 6 yıl önce bugün yine burada beraber olduklarını ve ama o günün kendileri için, bütün Türkiye için çok karanlık bir gün olduğunu belirterek, “Fakat elhamdülillah o gün beraberdik, ondan sonra da beraber olduk, bugün de beraberiz. Ne mutlu bizim bu beraberliğimize. Bizler böyle beraber olduktan sonra ölüsüne ve dirisine saygılı bir milletin ferdi olduktan sonra inşallah sırtımız yere gelmez. Rabbim sizleri muhafaza etsin, Allah sizleri korusun, devletimize milletimize zeval vermesin. Bir tane Mehmet Selim gelir ama binlerce Mehmet Selim doğarız. Rabbim sizlere zeval vermesin. Ben her birinizi birer Selim gibi görüyorum. Hepinizi seviyorum” dedi.
Çalışma masasına karanfil
- Yapılan konuşmaların ardından törendekiler, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edildiği adliyenin 6. katındaki makam odasına geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve beraberindekiler, Kiraz’ın fotoğrafı ile isminin yer aldığı çalışma masasına çelenk ve karanfiller bıraktı. Bu arada adliyedeki anma törenine katılanlar, şehit savcı Kiraz’ın Eyüp Sultan Mezarlığı’ndaki kabrini de ziyaret etti. Savcı ve hakimlerin hazır olduğu Kiraz’ın kabri başında Kur’an-ı Kerim okundu.