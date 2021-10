Bir video da PKK’ya çeksin

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, parti genel merkezinde düzenledikleri basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

SİYASİ ORTAMI GERMEYE YÖNELİK

Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “siyasi cinayet” iddiası ve memur ve bürokratları hedef alan tehdit videosuyla ilgili, “Bunlar siyasi ortamı germeye yönelik bir hamle” değerlendirmesini yaptı. Dağ, Kılıçdaroğlu’nun somut birtakım düşünce ve fikirleri varsa onları kamuoyuyla mutlaka paylaşması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun bir süredir çektiği videoları kamuoyuyla paylaştığını kaydeden Hamza Dağ, “Bir videosunu da PKK ve FETÖ’ye ayırmasını tavsiye ediyorum” diye konuştu. HDP’nin TBMM’ye gelecek tezkerelere ilişkin “hayır” oyu kullanılmasına yönelik muhalefet partilerine yaptığı çağrıyla ilgili ise Dağ, “Tezkereler Meclise gelecek. Nasıl bir tavır sergileyeceklerini göreceğiz” dedi.

TESADÜF DEĞİL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise “Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları tesadüf değil. CHP, her dönemde, her fırsatta vesayetin dilini kullanıyor. Son dönemde söylediği her şey CHP’nin kendi özüne dönüştür. CHP kendisinden olmayan herkese nefret dilini kullanan bir siyaset” dedi. Yaşananların Türkiye siyaseti açısından üzüntü verici olduğuna dikkati çeken Kandemir, “CHP yalan siyasetini de alışkanlık haline getirdi. Yalan siyaseti koronadan daha hızlı yayılıyor. Daha önce siyasetin bir ilkesi vardı. Bir şeyi yanlış söylüyorsunuz, yanlış bilgi edinmişseniz hiç değilse çıkıp bununla yüzleşip, yarım ağız da olsa özür dilerdi siyaset. Fakat bugün ne Kılıçdaroğlu’nda ne de ittifak ortaklarında bunu görüyoruz” diye konuştu. AK Parti’nin oy oranlarının da muhalefetin diline dolandırıldığını söyleyen Kandemir, “AK Parti’nin üye sayısı CHP’nin oy oranından daha yüksektir” dedi.

