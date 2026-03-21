BirGün Muhabiri İsmail Arı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BirGün Gazetesi Muhabiri İsmail Arı hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı. Katıldığı bir yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alan Arı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
"Erdoğan ailesi 20 civarı vakfın yöneticisi." diyen Arı, "Bu vakıfların önemli kısmı Bilal Erdoğan’ın yönetiminde. Bu vakıflarda kamu kaynakları üzerinden Milyarlarca liranın döndüğünü söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Soruşturma başlatıldı: İsmail Arı gözaltına alındı
