BirGün Muhabiri İsmail Arı gözaltına alındı

23:37 21/03/2026, Cumartesi
Gözaltına alınan İsmail Arı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BirGün Gazetesi Muhabiri İsmail Arı hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı. Katıldığı bir yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alan Arı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

BirGün gazetesi Muhabiri İsmail Arı, geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef almıştı.

"Erdoğan ailesi 20 civarı vakfın yöneticisi." diyen Arı, "Bu vakıfların önemli kısmı Bilal Erdoğan’ın yönetiminde. Bu vakıflarda kamu kaynakları üzerinden Milyarlarca liranın döndüğünü söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

