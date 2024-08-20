Kerkük'teki sözde valilik seçimini yargıya taşıyan Türkmenlere, 'sus payı' olarak çeşitli mevkilerde görev teklif edildiği; Türkmenlerinse kabul etmeyerek "Mahkeme kararını bekleyeceğiz" dediği iddia edildi. Türkmenlerin saf dışı bırakılarak illegal bir şekilde gerçekleştirilen seçimle kentte valiliği gasp eden Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Irak Türkmen Cephesi üyelerine, yönetimi tanımaları halinde çeşitli görevlerde yer vereceklerini vadettiler. Ancak ITC üyeleri bu 'sus payı'na razı olmadı.

KERKÜK’TE ESAS UNSURUZ

Irak Türkleri Derneği Ankara Şubesi Başkan Yardımcısı Firas Ağaoğlu, "Seçim resmi tatilde düzenlendi. Vali, bu seçimin yapıldığı gün kararnamesini aldı ve hemen göreve başladı. Meclis başkanı da göreve başladı. Kısa süre içerisinde atamalar yapılacak. Bu atamalarla ilgili KYB, Türkmenlere gelip biz size bu atamalarda görev verelim. Siz de hükümeti tanıyın, dediler. Biz bunu tabiİ ki kabul etmedik. Çünkü biz Kerkük’te esas unsuruz. Sadaka gibi görev verip bizi saf dışı bırakamazlar. Müzakereye şu an kapalıyız. Mahkemeden olumlu ya da olumsuz, çıkacak olan karara göre kendimize bir yol çizeceğiz” dedi.

Firas Ağaoğlu

BİZİ OLUMSUZ BİR KARAR BEKLİYOR

Konunun taşındığı Irak Federal Mahkemesi’nden Türkmenler aleyhine bir kararın çıkacağını tahmin ettiğini söyleyen Ağaoğlu, “Federal Mahkeme üzerinde siyasi bir baskı var. Bağdat şu an KYB’yi destekliyor. Bizim adımıza olumsuz bir kararda bizi iki senaryo bekliyor. Ya hükümette yer alacağız ya da hükümeti tanımayacağız. Hükümete katılmazsak bizi neyin beklediğini de düşünmemiz gerekiyor. Bugün meclise giremedik yarın daha büyük bir sorunla karşılaşabiliriz” diye konuştu.

YOK EDİLME PROJESİ

Sorunun uluslararası anlamda gündeme gelmesi gerektiğini belirten Ağaoğlu, “Kerkük’ün demografik yapısı ciddi anlamda değişti. Araplar, Kürtler getirildi. DEAŞ’In etkisi ile göç eden Türkmen köylüleri evlerine dönemediler. Musul, Selahaddin’i kaybettik. Bu kayıpların sebebi demografik yapının değişimi. Türkmenler yüzyıllardır katliama uğruyor, yok edilme projeleri yürütülüyor. DEAŞ en büyük zararı Türkmenlere verdi. Bunları masaya koyup, dersimizi çalışıp, dünyaya anlatmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

RÜŞVET SKANDALI

Bunun yanı sıra mecliste sandalyesi olan bazı üyelere KYB’yi desteklemeleri için rüşvet verildiği iddia ediliyor. İddiaya göre, 3 isme KYB’yi desteklemeleri karşılığında para, ev ve araba vaat edildi.











