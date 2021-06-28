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Bizim Mahalle’de maziye yolculuk

Osmanlı’dan günümüze mahalle kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Bizim Mahalle Sergisi, bakkalı, berberi, gazoz, simit ve şeker satan çocukları ve kahvehane kültürüyle 1970 ve 1980’li yıllarda nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bizim Mahalle’de maziye yolculuk
Bursa Kent Müzesi, adeta Bursa’nın 1970 ve 1980 yıllarından kalma bir mahallesine dönüştürüldü.

Restorasyon çalışmaları ile tarihi ve kültürel mirası ayağa kaldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, somut olmayan kültürel değerlerin de gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla birbirinden farklı etkenliklere imza atıyor. Bu etkinlikler kapsamında Bursa Kent Müzesi de adeta Bursa’nın 1970 ve 1980 yıllarından kalma bir mahallesine dönüştürüldü. Mahalle kahvesi, bakkal, jetonlu telefon kulübesi, simitçi, şekerci gazozcu, plakçı ve mahalle berberi ile Bursalıları nostaljik bir yolculuğa çıkaran sergi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı törenle ziyarete açıldı.

‘ÖZLEMLE ANDIĞIMIZ GÜNLER’

  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi olarak kentin sosyal, kültürel ve tarihsel değerlerini öne çıkaracak bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Bizim Mahalle Sergisi ile Bursalıları nostaljik bir yolculuğa çıkaracaklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Bir kuşağın özlemle andığı, günümüz kuşağının ise artık yabancısı olduğu 70’li ve 80’li yılların mahalle kültürünü yansıtan sergimiz, kentimizin sosyal ve kültürel değişimini de gözler önüne serecek” dedi.

O dönemlerde mahallelerin birer mekân olmanın ötesinde, yaşamı canlandıran öğeler yumağı olduğuna değinen Başkan Aktaş şöyle konuştu; “Bakkalından berberine, komşuluk ilişkilerinden sokak oyunlarına kadar kentimizin en önemli ve en güzel mekânlarıydı mahallelerimiz. Komşu teyzeler, bakkal amcalar, simitçiler, dondurmacılar, kış gecelerinin unutulmaz sesi bozacılar, radyolar, pikaplar ve kasetçalarlar, ankesörlü, jetonlu sarı renkli telefon kulübeleri, gazozuna maçlar ve daha niceleri bugün yok artık. 70’li ve 80’li yıllardan görsellerin yer aldığı sergimiz bir nebze de olsa bizleri o günlere götürecek. Sergiyi gezen herkesin tüylerinin diken diken olacağına hatta gözlerinin yaşaracağına inanıyorum.”

BAŞKAN AKTAŞ, ANILARINI ZİYARETÇİLERLE PAYLAŞTI

  • Başkan Aktaş, konuşmasının ardından sergiye sağladıkları katkılar nedeniyle Bursa’nın köklü firmalarının temsilcilerine teşekkür belgelerini verdi. Açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş, daha sonra protokol üyeleri ve davetlilerle birlikte bakkal dükkanı, kahvehane, aktar, berber gibi o yılların esnafının görsellerle canlandırıldığı stantları gezdi. Simit, gazoz ve şeker satan çocuklardan alışveriş yapan Başkan Aktaş, çocukluk yıllarında mahallesinde yaşadığı anılarını da ziyaretçilerle paylaştı.
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