Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
BM'nin Kıbrıs planına cevap: Türkiye açısından kabul edilemez

BM'nin Kıbrıs planına cevap: Türkiye açısından kabul edilemez

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0026/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısı Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda düzenlendi. Toplantıda, son günlerde Rum basınında yer alan Birleşmiş Milletler’in (BM) Kıbrıs sorununa ilişkin yeni bir çözüm planı hazırladığı yönündeki iddialara ilişkin şu açıklama yapıldı: “Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve Ada’daki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez. KKTC’nin güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır.”


KÜRECİK’E PATRIOT KONUŞLANDIRILDI

Bakanlık, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya’ya ait bir adet Patriot Hava Savunma Sistemi’nin Kürecik/Malatya’ya konuşlandırıldığını açıkladı. Almanya’ya ait olan sistemin aynı bölgede konuşlu olan ABD Patriot Hava Savunma Sistemi’nden görevi devraldığı da bildirildi.


#MSB
#BM
#Kıbrıs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB Proje Okulları Öğretmen Atama Sonucu 2026 Sorgulama! Proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr