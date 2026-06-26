BM'nin Kıbrıs planına cevap: Türkiye açısından kabul edilemez

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısı Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda düzenlendi. Toplantıda, son günlerde Rum basınında yer alan Birleşmiş Milletler’in (BM) Kıbrıs sorununa ilişkin yeni bir çözüm planı hazırladığı yönündeki iddialara ilişkin şu açıklama yapıldı: “Kıbrıs meselesinin çözümünde ülkemizin tutumu açık, nettir ve değişmemiştir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve Ada’daki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim Türkiye açısından kabul edilemez. KKTC’nin güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır.”