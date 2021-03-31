Gündem Bodrumda plaja dökülen kuvars tozu iş makineleriyle kaldırılmaya başlandı
MUĞLA

Bodrum'da plaja dökülen kuvars tozu iş makineleriyle kaldırılmaya başlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 265 bin 497 lira ceza kesilen 5 yıldızlı otel, 'beyaz kum' görüntüsü vermek için sahile döktüğü sönmemiş kireç ve kuvars tozunu iş makineleri ile toplamaya başladı.

Haber Merkezi DHA
Bodrumda plaja dökülen kuvars tozu iş makineleriyle kaldırılmaya başlandı
Plajdaki kumun kaldırılmasına dün sabah başlandı.

Bodrum'daki oteller sezon hazırlıklarını sürdürürken, bazı tesislerin plajlara, 'beyaz kum' görüntüsü vermek için sönmemiş kireç tozu ile kuvars tozu döktükleri iddiası çevreciler ile yetkilileri harekete geçirdi. Yapılan araştırmalar sonunda Güvercinlik Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin, plaja, sönmemiş kireç tozu ile kuvars tozu döktüğü saptandı.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart günü, otel yönetimine 265 bin 497 TL ceza kesip, dökülen kumları kaldırmalarını tebliğ etti. Plajdaki kumun kaldırılmasına dün sabah başlandı. Kum, iş makinelerinin kepçeleriyle alınıp, kamyonlara yüklenerek, bölgeden götürülüyor.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin, plaja, sönmemiş kireç tozu ile kuvars tozu döktüğü saptandı.
DHA
Güvercinlik Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin, plaja, sönmemiş kireç tozu ile kuvars tozu döktüğü saptandı.

Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü'nce daha önce yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Milas-Bodrum sınırında yer alan Pina Yarımadası'ndaki bir otelin sahiline beyaz kum döküldüğü şikayetleri üzerine, Jandarma ve Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bahse konu alanda inceleme yapan ekipler, sahile dökülen maddeden numune aldı. Yapılan laboratuvar sonucuna göre, sahile dökülen maddenin yüzde 55 oranında mermer tozu yoğunluklu kalsiyum oksit (sönmemiş kireç tozu) maddesi olduğu belirlendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından, maddeyi sahile döken tesise 265 bin 497 lira idari para cezası uygulandı."

Kum, iş makinelerinin kepçeleriyle alınıp, kamyonlara yüklenerek, bölgeden götürülüyor.
DHA
Kum, iş makinelerinin kepçeleriyle alınıp, kamyonlara yüklenerek, bölgeden götürülüyor.

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