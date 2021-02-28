Gündem Boğazın 60 yıllık bilançosu 13 milyar dolarlık zarar
İSTANBUL

​Boğaz'ın 60 yıllık bilançosu: 1.3 milyar dolarlık zarar!

Boğaz'ın 60 yıllık bilançosu: 1.3 milyar dolarlık zarar

İstanbul Boğazı’nın eşsiz güzelliğini yıldan yıla tehlikeli bir şekilde artan gemi trafiği gölgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul Boğazı’nın ne tür tehditler altında olduğunu halkım gayet iyi biliyor” ifadeleriyle dikkati çektiği boğazdaki kazalar sonucu, 60 yılda İstanbul Boğazı’nda 73 kişi hayatını kaybetti, 1.3 milyar dolarlık da maddi zarar oluştu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Boğazdaki kazalar sonucu, 60 yılda İstanbul Boğazı’nda 73 kişi hayatını kaybetti, 1.3 milyar dolarlık da maddi zarar oluştu.
Boğazdaki kazalar sonucu, 60 yılda İstanbul Boğazı’nda 73 kişi hayatını kaybetti, 1.3 milyar dolarlık da maddi zarar oluştu.

İstanbul Boğazı’nın eşsiz güzelliğini yıldan yıla tehlikeli bir şekilde artan gemi trafiği gölgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul Boğazı’nın ne tür tehditler altında olduğunu halkım gayet iyi biliyor” ifadeleriyle dikkati çektiği boğazdaki kazalar sonucu, 60 yılda İstanbul Boğazı’nda 73 kişi hayatını kaybetti, 1.3 milyar dolarlık da maddi zarar oluştu. Hükümet de Kanal İstanbul’a neden gereksinim duyulduğunu yapılan ön çalışmalarla gözler önüne serdi. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu’nda Türk Boğazlarında trafik hacminin çok kritik ve tehlikeli boyutlara ulaştığı kanaatine varılırken, Panama ve Süveyş kanalları ile yapılan kıyaslamada da bu durum net şekilde ortaya çıkıyor.

1979’da yaşanan tanker faciasında 43 kişi öldü.

BORU HATTI GİBİ

Her yıl İstanbul Boğazı’ndan 50 bin gemi geçerken, Süveyş kanalından 17 bin, Panama kanalından ise 13 bin 500 gemi geçiyor. Boğazda özellikle tehlikeli madde taşıyan gemilerin sayısının ve taşınan yükün her geçen yıl artması olayı daha da tehlikeli hale getirirken, Türk boğazlarından en çok petrolün taşındığı boru hattından daha fazla tehlikeli madde taşındığı tespitinde de bulunuluyor.

2070’DE 115 BİN GEMİ

Yapılan ön çalışmalarda Kanal İstanbul yapılmazsa İstanbul Boğazı’ndan geçecek gemi sayısındaki artış ve oluşturacağı risklere de dikkat çekildi. Buna göre, 2030’da 65 bin, 2050’de 95 bin, 2070’de 115 bin geminin geçmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Ne ana muhalefet ne İBB anlar
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