Bosna için Türkiye devrede

Bosna Hersek’te seçimlere yaklaşık 1 yıl kala tansiyon yükseldi. Son olarak Sırp Lider Milorad Dodik’in “kendi ordularını kurmaya” yönelik açıklamalarının ardından ülke diken üstünde.

Yaşanan gelişmeler üzerine Türkiye, tansiyonu düşürecek adımlar için Bosna Hersek’teki taraflarla diplomasiyi yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç’i kabul etti. Görüşmede, Bosna Hersek’teki gerilimi çözüme kavuşturacak adımlar ile çözüm için Türkiye’nin üstleneceği misyon değerlendirildi. Bosna’daki Sırplar, Hırvatlar ve Boşnakların, Türkiye’den yardım ve destek beklentilerini mektupla ilettiği Erdoğan, son olarak da önceki gün Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini İstanbul’da kabul etti.

REKLAM

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bosna’daki tüm taraflarla temaslarına daha da hız vereceği belirtiliyor. Erdoğan’ın, önümüzdeki günlerde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Konseyin Sırp Üyesi Milorad Dodik ve Boşnak Üyesi Şefik Caferovic ile bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan’ın, liderleri Ankara’ya davet edeceği ifade ediliyor.

SIRP CUMHURBAŞKANI’YLA YENİ GÖRÜŞME

Erdoğan’ın ayrıca, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’le de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan’ın günübirlik bir Sırbistan ziyareti yapabileceği ya da Vucic’in Türkiye’ye gelebileceği kaydediliyor. Öte yandan, iki lider son olarak 18 Eylül’de Vahdettin Köşkü’nde bir araya gelmiş ve bölgedeki gelişmeleri ele almıştı.

GÜNDEM Türkiye’ye çağrı: Balkanlar’da arabulucu olun