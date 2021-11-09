Gündem Bosna için Türkiye devrede
ANKARA

Bosna için Türkiye devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırpların lideri Milorad Dodik’in “bağımsız ordu kuracakları” açıklamasından sonra Bosna’da artan gerilimi düşürmek için devreye giriyor.

Abone Ol Google News
Osman Özgan Yeni Şafak
Bosna için Türkiye devrede
Recep Tayyip Erdoğan

Bosna Hersek’te seçimlere yaklaşık 1 yıl kala tansiyon yükseldi. Son olarak Sırp Lider Milorad Dodik’in “kendi ordularını kurmaya” yönelik açıklamalarının ardından ülke diken üstünde.

Yaşanan gelişmeler üzerine Türkiye, tansiyonu düşürecek adımlar için Bosna Hersek’teki taraflarla diplomasiyi yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç’i kabul etti. Görüşmede, Bosna Hersek’teki gerilimi çözüme kavuşturacak adımlar ile çözüm için Türkiye’nin üstleneceği misyon değerlendirildi. Bosna’daki Sırplar, Hırvatlar ve Boşnakların, Türkiye’den yardım ve destek beklentilerini mektupla ilettiği Erdoğan, son olarak da önceki gün Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini İstanbul’da kabul etti.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bosna’daki tüm taraflarla temaslarına daha da hız vereceği belirtiliyor. Erdoğan’ın, önümüzdeki günlerde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Konseyin Sırp Üyesi Milorad Dodik ve Boşnak Üyesi Şefik Caferovic ile bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan’ın, liderleri Ankara’ya davet edeceği ifade ediliyor.

SIRP CUMHURBAŞKANI’YLA YENİ GÖRÜŞME

Erdoğan’ın ayrıca, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’le de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan’ın günübirlik bir Sırbistan ziyareti yapabileceği ya da Vucic’in Türkiye’ye gelebileceği kaydediliyor. Öte yandan, iki lider son olarak 18 Eylül’de Vahdettin Köşkü’nde bir araya gelmiş ve bölgedeki gelişmeleri ele almıştı.

Türkiye’ye çağrı: Balkanlar’da arabulucu olun
GÜNDEM
Türkiye’ye çağrı: Balkanlar’da arabulucu olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakir İzzetbegoviç'le görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakir İzzetbegoviç'le görüştü
Konyada korkutan deprem

AFAD depremin büyüklüğünün ​5.1 olduğunu açıkladı.
Görenler şok geçirdi

Görenler şok geçirdi

Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu.
Kemal Kılıçdaroğlu Lütfü Türkkan suskunluğunu bozdu: Bu bir provokasyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İYİ Partili Türkkan'a sert tepki.

8 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Erdoğan Karabağ Zaferi'nin birinci yılını kutladı.

TOGG 'Great Place to Work' sertifikası aldı.

İYİ Parti grup başkanvekili değişti.

Litresi 120 lira

Litresi 120 lira

Defne yağı binbir zahmetle yapılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.