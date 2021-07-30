Böyle devam: Bir günde 1 milyon 336 bin kişi aşı oldu

Koronavirüsle mücadelenin en etkili silahı olan aşı için adeta tüm yurtta bir seferberlik başlatıldı. Aşı olmayanları ikna etmek için sağlık çalışanları gece gündüz çalışıyor. Şu ana kadar 71 milyon dozdan fazla aşı yapıldı ama hâlâ 21 milyon 901 bin 631 kişi hiç aşı olmadı. Ancak ekiplerin ikna çabalarıyla aşı olanların sayısı her gün artıyor.

24 SAATTE 1 MİLYON 336 BİN AŞI

Aşı programı kapsamında dün birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 336 bin 724 aşı uygulandı. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 41,84 olarak kayda geçti.

GECE YARISINA KADAR SÜRECEK

Bu sayıları daha da arttırmak için birçok şehirde yeni uygulamalar devreye sokuluyor. En fazla vaka artışı yaşanan Siirt’te aşı çadırları bundan böyle gece yarısına kadar hizmet verecek. Trabzon’da ise Kovid-19 aşısı olmak istemeyen kadını, Vali İsmail Ustaoğlu ikna etti. Vali Ustaoğlu, Çaykara’da yaşayan ve gördüğü paylaşımlardan etkilenerek ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırmak istemeyen 52 yaşındaki Fatma Baltacı’yı telefonla aradı. Ustaoğlu, “Artık genci yaşlısı yok bunun. Çekinmeyin, bize güvenin. Yıllarını bilime adamış hekimlerimize, ilim adamlarımıza güvenmekten başka çaremiz yok” dedi. Baltacı, aşı olacağını belirtti ve Çaykara İlhan Durgun Devlet Hastanesi’ne gelerek ikinci doz aşısını yaptırdı.

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AŞI OLANA HEDİYE VAR

Bazı şehirlerde de aşıyı teşvik etmek için kampanyalar yapılıyor. Tunceli’de aşı yaptıracak gençler, Munzur Çayı’nda ücretsiz şekilde rafting yapacak. Şanlıurfa’da başlatılan kampanya kapsamında aşı olanlara kura ile hediyeler dağıtıldı. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü “Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı” kampanyasına katılan gençlere hediye verileceğini açıkladı. Erzurum’da sağlık ekipleri, mahallelerde kapı kapı dolaşıp vatandaşları ikna ederek aşılarını yapıyor.

80 ilde artış

Sağlık Bakanlığı’nın 17-23 Temmuz’u kapsayan verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 80 ilde artarken Bolu’da azaldı. Sağlık Bakanlığı’nca, önceki gün 81 il için 17-23 Temmuz’da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı. Vaka sayısı 100 bin kişide 276,82 artan Siirt, ülke genelinde bir önceki haftaya (10-16 Temmuz) göre en fazla yükselişin yaşandığı il oldu.

22 bin vaka 60 vefat