Bozdoğan-43 operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Ağrı ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında ve Batman'ın Hasankeyf ilçesi Palamut köyü kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

Kırmızı kategorideki terörist etkisiz

Doğubayazıt kırsalında etkisiz hale getirilen terörist, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 'Şehmus Malazgirt' kod adlı Yılmaz Öner'in, 27 güvenlik görevlisi ve 4 sivil vatandaşın şehit edildiği, 68 güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaş yaralandığı toplam 18 eyleme katıldığı ve eylemlerin talimatlarını verdiği tespit edildi.





Turuncu kategoriye bir çizik daha

Palamut köyü kırsalında etkisiz hale getirilen turuncu kategorideki teröristler 'Şervan Botan' kod adlı Şakir Erdemci, 'Eylem' kod adlı Hazret Kaçar ve 'Nurhak' kod adlı Nurettin Tekin ile 'Axin' kod adlı Zeynep Özkan adlı teröristin ise 1 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı, toplam 3 eyleme katıldıkları tespit edildi.











