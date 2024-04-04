Brüksel'de diplomasi trafiği: Bakan Fidan'dan peş peşe ikili görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili görüşmelerine devam ediyor. Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Slot'tan sonra Alman mevkidaşı ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan'ın Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüştüğünü belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Bakanımız Hakan Fidan, Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüştü" ifadeleri kullanıldı.