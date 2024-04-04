Brüksel'de diplomasi trafiği: Bakan Fidan'dan peş peşe ikili görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili görüşmelerine devam ediyor. Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir görüşme gerçekleştirdi.