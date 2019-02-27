Mısır’da cuntacı Sisi tarafından idam edilen 9 gençten Ahmed Mahrus Seyyid (28) ve Ebu Bekr es-Seyyid(26)’in annesi Yeni Şafak’a konuştu: Bu dünyada adalet görmedik, davamızı Allah’a teslim ettik. Çocuğum ve arkadaşları bizim için şehittir.

Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi 2013 Temmuz’unda kanlı bir darbeyle devirerek yönetimi ele alan Abdulfettah es-Sisi, cuntaya direnen muhalifleri katlediyor. Mısırlı Başsavcı Hişam Berekat’a yönelik 2015’teki bombalı saldırıyı gerekçe gösterip 9 genci darağacına yolladı. Üzerlerine atılan suçlar dolayısıyla idam edilen 9 gencin arasında yer alan Ahmed Mahrus Seyyid (28) ve Ebu Bekr es-Seyyid(26)’in anneleri Yeni Şafak’a konuştu.

Ahmed Mahrous el-Sayed

GENÇ DELİKANLILARI İDAMA GÖTÜRDÜLER

Ahmed Mahrus Seyyid’in annesi “Biz birkaç ay tutuklanıp sonra serbest bırakılacağını sanıyorduk. Mahkemenin adil bir karar vereceğini düşünüyorduk, ancak yanıldık. Oğlumun suçsuz olduğunu biliyorduk. Umutlarımız ve gelecek hayallerimiz vardı. Oğlum ilk tutuklandığı zaman hapishaneye gidip ziyaret edebiliyorduk. İlerleyen günlerde bunun da engellediler” dedi.

Tutuklandığı günden itibaren oğlunun çeşitli işkencelere maruz bırakıldığın söyleyen Seyyid, tutukluluk süresi boyunca psikolojik baskı için hapishanesinin de sürekli değiştirildiğini kaydetti.





Aksa’da şehit olmak isterdim

Ahmed Mahrus Seyyid’in idam edilmeden önce vasiyetini hazırladığı da öğrenildi. Seyydi’in vasiyeti yürek burktu. “Ölüm bizden uzak değil, yakındır ama kokunç bir şey değil. Ölüm nihayet değil, başlangıçtır. Ben çocukluktan beri Aksa’nın önünde şehit olmak istiyordum. Herkesten helallik diliyorum. Bana hakaret ve zülüm edenlere de hakkımı helal ediyorum.”

AVUKATLIĞINI YAPMADILAR

Ebu Bekr es-Seyyid’in annesi ise yaşadıkları süreci şöyle anlattı. “Çocuğumuz masumdu. Tutuklanmadan önce ameliyat olmuş ve hasta bir vaziyetteydi. Ameliyat olmasına rağmen çeşitli işkence gördü. Psikolojik baskıların ardından Mısır’ın en kötü hapishaneleri arasında yer alan Akrep Hapishanesi’ne gönderildi. 7 ay boyunca ziyaretimizi engellediler. Ancak Mısır’da adalet yokmuş. Bu dünyada adalet görmedik, davamızı Allah’a teslim ettik. Çocuğum ve arkadaşları bizim için şehittir.”

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Ebu Bekir el-Sayed

Oğluna her gün ağır işkence edildiğini söyleyen anne Seyyid, “Çocuklarımıza yapmadıkları suçları işkence ederek yüklediler. Buna nasıl dayansın bu genç çocuklar? Bizi savunacak bir avukat bile yoktu. Korkudan oğlumu savunmak istemediler. Oğlum avukatı olmadan kendini savundu” şeklinde konuştu.

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