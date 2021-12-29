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GAZİANTEP

Bu fotoğraf ele verdi

Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’i ağır yaralayan ‘Pitbull’ların sahipleri olduğu kesinleşen Mustafa Elibol ile sekreteri Süheyla Kurçak da tutuklandı. Site yöneticisi Elibol, köpeklerin kendilerine ait olmadığını iddia ettiği için daha önce 3 site çalışanı tutuklanmıştı. Kurçak’ın sosyal medyada Asiye’ye saldıran köpeklerle fotoğrafları yalanı ortaya çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bu fotoğraf ele verdi
Süheyla Kurçak

Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’in ağır yaralandığı Pitbull saldırısından köpeğin asıl sahipleri olaydan 7 gün sonra tutuklandı. Seyri Antep Sitesi’nin yöneticisi Mustafa Elibol ile sekreteri Süheyla Kurçak, ortaya çıkan yeni deliller kapsamında yeniden gözaltına alındı.

Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak, savcılık sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından; ‘kasten yaralanmaya sebep olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Böylelikle olayla ilgili tutuklu sayısı 5’e yükselmiş oldu. Soruşturma kapsamında Mustafa Yiğit, Zeynep Can ve Zeliha Can tutuklanmıştı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Seyri Antep Sitesi’nin yöneticisi Mustafa Elibol’un sekreteri Süheyla Kurçak’ın saldırgan Pitbullarla çok sayıda resmi bulunuyor. Küçük Asiye’nin köpeklerle resmini de ailenin çektiği iddia ediliyordu. Ancak aile bu resimlerin kendileri tarafından çekildiği iddialarını reddediyor. Resimlerin başkaları tarafından çekildiğini ve aileyi suçlu göstermek için servis edildiği belirtiliyor.

Süheyla Kurçak’ın saldırgan nPitbullarla çok sayıda resmi bulunuyor.
Süheyla Kurçak’ın saldırgan nPitbullarla çok sayıda resmi bulunuyor.

GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİ

Köpeğin sahibi olduğu iddia edilen site yönetici Mustafa Elibol olayın ardından Asiye’nin babası Hüseyin Ateş’i işten atmıştı. Elibol, basına yaptığı açıklamada da “Asiye’yi çocuğu gibi gördüğünü” söylemişti. Ancak Elibol’un Asiye’nin ailesi ile hiç ilgilenmediği, arayıp geçmiş olsun dileğinde bile bulunmadığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in babası ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüşerek bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Asiye'min gözlerinden öpüyorum. Gerek Vali bey gerek Fatma hanım üzerinden süreci yakından takip ediyorum. Namazlarımda da dua edeceğim' dedi.

AİLESİ TACİZ EDİLİYOR

Basın mensupları da Asiye’nin ailesine sistematik tacize başladı. Konuşması için aileyi taciz eden bazı gazeteciler, hiç konuşmadıkları halde ağızlarından “Bize devletten kimse sahip çıkmıyor” gibi ifadeler yazarak aileyi itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Aile ise başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olma üzere tüm yetkililere teşekkür ediyor.

Pitbull cinsi köpekler saldırganlıklarıyla biliniyor.
Pitbull cinsi köpekler saldırganlıklarıyla biliniyor.

AVUKATA VAZGEÇ TELEFONU

Ayrıca ailenin köpeğin sahibi olduğu belirtilen Mustafa Elibol’a ceza davası açmasını engellemek için de her yola başvuruluyor. Gönüllü olarak ailenin savunmasını üstlenen Av. Ayşenaz Çimen, kendisini bu kararından vazgeçirmek isteyenlerin kendisini telefon yağmuruna tuttuğunu belirtiyor.

Asiye’nin ailesine dava açtığı için tepki toplayan SOHAYKO Derneği ile ilgili de tartışmalar devam ediyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı dernek yetkilileri ise “Sadece Asiye’nin ailesine değil köpeğin sahiplerine, site yönetimine ve ihmali olduğunu düşündüğümüz kamu görevlilerine de dava açtık’” diyerek savunma yaptı. Dernek yetkilileri ayrıca köpeğin Asiye’ye karşı kışkırtılmış olabileceğini öne sürdü.

Cezalarını çekecekler

  • Gönüllü olarak ailenin avukatlığını üstlenen Ayşenaz Çimen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bütün sağlık ekiplerinin Asiye ile yakından ilgilendiğini belirterek teşekkür etti. Çimen şunları kaydetti: “Bizlere düşen bu hassas süreçte Asiye’nin ailesinin yanında olmak. SOHAYKO’nun Asiye’nin annesi ve babası hakkında şikayetçi olduğunu öğrendik. Gerçekten çok üzüldük, sivil toplum kuruluşlarının Asiye’nin ailesinin yanında olması gerekirken bu şekilde hareket etmeleri art niyetli olduklarını göstermektedir. Asiye’nin avukatı olarak bütün hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğim. Asiye’ye bunu yasatanların ceza alması için elimden geleni yapacağım.”

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