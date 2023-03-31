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Bu kayıt cihazlarını kim alıyor?

İstanbul’da ele geçirilen 6 milyon lira değerindeki dinleme cihazı ve gizli kameralar tartışma konusu oldu. Bu cihazları kimlerin satın aldığı merak ediliyor. Bunların internet üzerinden rahatlıkla satıldığını söyleyen Avukat Sinan Bora, “İzinsiz ses ve görüntü kaydı alınması suç. Cezalar 5 yıla kadar değişiyor” dedi.

Şahin Şen
04:00 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul’da 6 milyon lira değerindeki dinleme cihazı ve gizli kameralar ele geçirildi.

İstanbul’da 6 milyon lira değerindeki dinleme cihazı ve gizli kameralar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla getirilmek istenen dinleme cihazı, gizli kamera ve takip cihazının da aralarında olduğu piyasa değeri 6 milyon 30 bin lira olan kaçak eşya ele geçirdi. Bu durum akıllara, “Bu kadar kamera ve dinleme cihazını kim kullanacak?” sorusunu getirdi. Avukat Sinan Bora, izinsiz yapılan ses ve görüntü kaydının Türk Ceza Kanunu’na göre suç olduğunu ve 6 aydan 5 yıla kadar cezası olduğunu belirtti. Türkiye’de salt ses kaydı ve kamera kaydı işlevi gören cihazların satışına ilişkin yasal bir engel bulunmadığını belirten Sinan Bora, “Maalesef bu cihazlar ülkemizde online alışveriş sitelerinde çok fazla rağbet görüyor.” diye konuştu.

SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Yeni doğmuş bir çocuğu olan öğretmen Esma B., ise yasal izin haklarının süresi dolunca bebeğine bakıcı tutacağını ve gizli kamera kullanacağını belirtti. Esma B., “Sadece ben değil çocuğunu bakıcıya emanet eden her ebeveyn bunu yapar. Yasal olarak bakıcıya kamera koyduğumu söylemek zorunda olduğumu bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Eğer söylemezsen bu suçmuş” ifadelerini kullandı.




#Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza
#Türk Ceza Kanunu
#Sinan Bora
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