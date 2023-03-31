Bu kayıt cihazlarını kim alıyor?

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla getirilmek istenen dinleme cihazı, gizli kamera ve takip cihazının da aralarında olduğu piyasa değeri 6 milyon 30 bin lira olan kaçak eşya ele geçirdi. Bu durum akıllara, “Bu kadar kamera ve dinleme cihazını kim kullanacak?” sorusunu getirdi. Avukat Sinan Bora, izinsiz yapılan ses ve görüntü kaydının Türk Ceza Kanunu’na göre suç olduğunu ve 6 aydan 5 yıla kadar cezası olduğunu belirtti. Türkiye’de salt ses kaydı ve kamera kaydı işlevi gören cihazların satışına ilişkin yasal bir engel bulunmadığını belirten Sinan Bora, “Maalesef bu cihazlar ülkemizde online alışveriş sitelerinde çok fazla rağbet görüyor.” diye konuştu.