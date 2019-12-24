Bu millet size iktidar vermez

İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul eleştirilerine tepki gösterdi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Türkiye geçen 17 yılda her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji sahasında da ayağına vurulan prangaları parçalayıp kendisine çizilen hudutları aşıp geçti. Şu anda içinde bulunduğumuz İstanbul Havalimanı bu başarının en güzel örneklerinden biri. Türkiye bu abide esere sahip olana kadar içeride ve dışarıda pek çok engelle karşılaştı. Fakat ülke ve millet olarak kararlı duruşumuz sayesinde bugün herkesin kullanırken hayran kaldığı bu eser ortaya çıkmıştır.

HEDEFE KISA SÜREDE VARACAĞIZ

Tam kapasiteyle nisan ayında hizmet vermeye başlayacak havalimanımızda bugün 50 milyonuncu yolcuya ulaşıldı ve bir saat önce onu da Amerika’ya uğurlamak için kendileriyle orada bir merasim düzenlendi. Böylece ilk etabın kapasitesi olan 90 milyon yolcu hedefine kısa sürede varılacağı anlaşılıyor. Bu da bize 150 milyon yolcu kapasitesi ile ilgili hazırlıkları hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor. Ardından da 200 milyonluk kapasiteye doğru yürüyeceğiz.

OYNAT 02:32 'Çılgın proje' Kanal İstanbul'un hikayesi 16'ncı yüzyıla uzanıyor Dünyanın gözbebeği şehri İstanbul, hayali yüzyıllar sürmüş bir projeye atılan imzayla dünyanın merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Fikri 16'ncı yüzyıla uzanan Kanal İstanbul'un hikayesini sizler için derledik…





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CUMA GÜNÜ TANITACAĞIZ

Bilim ve teknolojinin lokomotifi konumunda olan savunma sanayiinde yaptıklarımız çok önemli. Savunma sanayilerini karada, denizde ve havada güçlü kılacak 700’ü aşkın projeyi aynı anda yürütüyoruz. Türkiye insansız hava aracı teknolojisinde dünyanın ilk 4 ülkesinden biri. Özel sektör hem savunma sanayisinde hem de ticari konularda gurur verici çalışmalar yapıyor. İnşallah cuma günü ‘Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin tanıtım törenine katılacağız.

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TEHDİT SAVURUYORLAR

İnşallah Kanal İstanbul Projesi hayata geçecek. Fakat daha şimdiden Kanal İstanbul’la ilgili birileri ‘yapamazsınız’ diyorlar. ‘Yaptırmayız’ diyorlar ve müteahhitlere de tehdit savuruyorlar. Ne diyorlar? ‘Sakın ha ihalelere katılmayın, eğer katılacak olursanız biz iktidara geliyoruz geldiğimizde sizin bu aldığınız ihaleyi iptal ederiz. Sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki.... Bu millet size bu ülkede iktidar vermez. Niye? Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız.

OYNAT 00:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda Kanal İstanbul'a karşı olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu. En kısa zamanda ihalesini yaparak Kanal İstanbul'a başlayacaklarını söyleyen Erdoğan, 'Çıkmış belediye başkanları diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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DİKİLİ AĞACI SÖKEN BİR ZİHNİYET

Dikili ağacınız yok bu ülkede ve dikili ağacı söken bir zihniyetsiniz. ‘Yapamazsınız’ diyorlar. Bir Boğazımız var, siz Independenta olayını unutuyor musunuz, orada o tanker 7 ay, 8 ay yanarken hiç sordunuz mu? Zaman zaman yalılara bindiren kuru yük gemileri, tankerler... Bunları görmüyor musunuz? Hepsinden öte Montrö Anlaşması Türkiye’ye ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir? Acaba bunu hiç düşündünüz mü? İnanın bunların böyle bir derdi yok. Bunlara sorsan Marmaray da Avrasya da 3. Köprü, Osmangazi de olmazdı. Yaptık mı? Yaptık.

Ülkemiz deryayı çok geç keşfetti

İstanbul Havalimanı, 6 Nisan’daki taşınmanın ardından dün 50 milyonuncu yolcuya ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul’dan New York’a seyahat eden Kobanbay ailesine “50 milyonuncu yolcu plaketi”ni verdi.

Bugün insanlığın bilim ve teknolojide vardığı noktanın, hayranlık uyandırıcı olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tabii ilim çok emek, sabır ve azim ister. Fuat Sezgin hocamız, günün 17 saatini çalışarak geçiren ve daha fazla çalışamadığı için hayıflanan bir ilim adamıydı. İslam, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla bu zenginliğin yeniden keşfedilmesini sağlayan Fuat Sezgin hocamız bize neyi kaybettiğimizi hatırlatmıştır. Kendisi ‘Türkiye’de bir uyanma başladı’ derken, sahip olduğu büyük birikime bakarak konuşuyordu. Ülkemizin, Fuat Sezgin hoca gibi bir deryayı çok geç keşfetmiş olması en büyük kaybıdır, kaybımız olmuştur. Hocamızın ‘İslam medeniyetinin büyüklüğünü, kendi insanımıza anlatmak, batılılara anlatmaktan zordu’ tespiti acı bir gerçeği ifade ediyor. Yıllarca bu milleti aşağılık kompleksi bataklığında çırpınmaya zorlayanların istediği de tam olarak buydu” dedi.

Hristiyanlara Noel kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan vatandaşların 24 Aralık Noel yortularını kutladı. Erdoğan masajında şu ifadeleri kullandı: “Köklü tarihimizden edindiğimiz birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Farklılıkları zenginlik olarak telakki ediyor; hoşgörü, saygı ve adaletin birlik ve beraberliğimizin temeli olduğu bilinciyle geleceğe yürüyor; barış içinde bir arada yaşayarak bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz. Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının dayanışma ve hoşgörü ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum” dedi.