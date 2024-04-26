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Bu otopark ne zaman açılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimden önce “yalıtım yapılacağı” bahanesiyle kapattığı otoparkı hâlâ açamadı.

Gökhan Özturan
04:00 - 26/04/2024 Cuma
Güncelleme: 02:17 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Topkapı minibüs duraklarının çatısı üzerindeki açık otopark, her gün yüzlerce İstanbullunun araçlarını park edip Metrobüs ya da metro hatlarına geçtiği kilit bir noktada bulunuyor. Araçlarını bu otoparka bırakan İstanbullular, trafik yoğunluğuna neden olmadan toplu ulaşımla işlerine gidiyordu.

SEÇİM ÖNCESİ KAPANDI

İBB, 31 Mart seçimlerinden önce otoparkı, zeminine yalıtım yapılacağını gerekçe göstererek kapattı. İlk birkaç gün otoparkı temizleyen belediye personeli, ardından kapısına beton bloklar koyup alandan çıktı. Giderken İSPARK tabelasını da söken İBB, kilit bir noktadaki çalışır haldeki otoparkı hem İstanbulluların kullanımına kapattı hem de koca alanı madde bağımlılarına terk etti.

Araçlarını Topkapı’da bırakıp köprü trafiğine girmeden Metrobüs’le Anadolu Yakası ya da Beylikdüzü yönüne giden İstanbullular, artık araçlarıyla trafiğe girmek zorunda kalıyor.

PARK EDİP DEVAM EDEMİYORLAR

Otopark yanından Metrobüs’e geçen vatandaşlardan Mustafa Tutak “Burası çok merkezi bir nokta. Araçlarımızı buraya park edip Metrobüs’le devam ediyorduk. Artık bunu yapamıyoruz. Bu mu hizmet?” sözleriyle, aylardır yalıtım bahanesiyle otoparkı kapalı tutan İBB’ye tepki gösterdi. Otoparkın kapatılması nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen Mehmet Çınarcık ise “Zeytinburnu'nda oturuyorum ve evimden iş yerine 5 dakikada geliyorum, fakat her sabah en az 25 dakika park yeri arıyorum” diye konuştu.



#İBB
#Otopark
#Topkapı
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