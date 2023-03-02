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Bugün hava nasıl olacak? Yağmur ve kar uyarısı geldi

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

09:28 . 2/03/2023 Perşembe
IHA
Arşiv

Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde ülke genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara:
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
İstanbul:
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 10
İzmir:
Parçalı bulutlu 17
Adana:
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 27
Antalya:
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 22
Samsun:
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 11
Trabzon:
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 10
Erzurum:
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7
Diyarbakır:
Parçalı, yer yer çok bulutlu 20


#hava durumu
#meteoroloji
#yağış
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Bugün hava nasıl olacak? Yağmur ve kar uyarısı geldi
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