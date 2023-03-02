Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İstanbul:

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 10

İzmir:

Parçalı bulutlu 17

Adana:

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 27

Antalya:

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 22

Samsun:

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 11

Trabzon:

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 10

Erzurum:

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Diyarbakır: