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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Kentte boğaz ile diğer bölgelerde görüş mesafesi düşerken bazı vapur seferleri iptal edildi.

12:11 . 28/02/2023 Salı
DHA
İstanbul Boğazı

İstanbul Boğazı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sis, İstanbul Boğazı’nda etkili oluyor. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı saat 10.27'de transit gemi geçişleri askıya alındı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde yoğun sis etkili olurken Boğaz'da görüş mesafesi düştü. Şehir Hatlarında da bazı seferler iptal edildi.

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun sis, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy ile Ortaköy'den Sarıyer'e kadar olan Boğaz çevresinde etkisini gösterdi.

Yoğun sis, Beylikdüzü'nün yüksek kesimleri ile Büyükçekmece'de de yer yer etkili oldu.



#İstanbul Boğazı
#transit gemi
#sis
2 saat önce
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli
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