Burası hepinizin evi!

Konteyner kütüphane.
Kahramanmaraş’ta yaralar tüm hızıyla sarılmaya çalışılıyor. Sekteye uğrayan eğitim öğretim faaliyetleri iyileştirilmeye çalışılırken, bölgeye gönderilen iki konteyner kütüphane depremzede çocukların yüzünü güldürdü. Kemal Berktan Ortaokulu öğrencilerinin girişimleriyle hayata geçirilen 2 konteyner kütüphane Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine teslim edildi. Kütüphane sorumlusu Ataşehir Kemal Berktan Ortaokulu Müdürü Göncer Demiryürek, “Çadır kente girdiğimizde çocuklar koşarak yanımıza geldi. TIR’ın üstündeki konteyneri işaret ederek ‘Bu kimin evi?’ diye sordular. Biz de, ‘Hepinizin evi, bu kütüphaneyi buraya kuracağız” diye konuştu.