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Burası hepinizin evi!

Asrın felaketinin sebep olduğu yaralar tüm hızıyla sarılmaya devam ediyor. Eğitimin aksamaması için deprem bölgesine gönderilen konteyner kütüphaneler çocukların yüzlerinde gülümsemeye sebep oldu. Ataşehir Kemal Berktan Ortaokulu Müdürü Göncer Demiryürek, “Çadır kente girdiğimizde çocuklar koşarak yanımıza geldi. TIR’ın üstündeki konteyneri işaret ederek ‘Bu kimin evi?’ diye sordular. Biz de, ‘Hepinizin evi, bu kütüphaneyi buraya kuracağız” diye konuştu.

Aybike Eroğlu
04:00 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Konteyner kütüphane.

Konteyner kütüphane.

Kahramanmaraş’ta yaralar tüm hızıyla sarılmaya çalışılıyor. Sekteye uğrayan eğitim öğretim faaliyetleri iyileştirilmeye çalışılırken, bölgeye gönderilen iki konteyner kütüphane depremzede çocukların yüzünü güldürdü. Kemal Berktan Ortaokulu öğrencilerinin girişimleriyle hayata geçirilen 2 konteyner kütüphane Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine teslim edildi. Kütüphane sorumlusu Ataşehir Kemal Berktan Ortaokulu Müdürü Göncer Demiryürek, “Çadır kente girdiğimizde çocuklar koşarak yanımıza geldi. TIR’ın üstündeki konteyneri işaret ederek ‘Bu kimin evi?’ diye sordular. Biz de, ‘Hepinizin evi, bu kütüphaneyi buraya kuracağız” diye konuştu.



#Deprem bölgesi
#Kahramanmaraş
#Çadır Kent
#eğitim
1 saat önce
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