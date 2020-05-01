Burdur'da şaşırtan görüntü: Ahırdan kaçan dana çatıya çıktı

Evin ve ahırın çatısında bastığı çok sayıda kiremidi kıran dana kendisi indi.

Bucak'ın Çamlık köyü Kavaklı Mahallesi’nde besici Mesut Uğraş'ın kurbanlık beslediği dana ahırdan kaçtı. Mesut Uğraş'ın yakalamaya çalıştığı dana, önce ahırın oradan da evin çatısına çıktı.

Çatıda çok sayıda kiremidi kıran danayı yakalamak için uzun süre uğraşan, atlaması halinde ölme ve sakatlanma riskine karşı bekleyen Uğraş, son çare olarak dananın annesi ineği çatının yakınına getirip bağladı.

DHA Evin ve ahırın çatısında bastığı çok sayıda kiremidi kıran dana kendisi indi.

Çatıdaki dana, ineği görür görmez çatıdan inerek yanına gitti.

Besici Mesut Uğraş, "Yaklaşık 2 yaşındaki kurbanlık dana ahırdan kaçtı. Ahıra sokmaya çalışırken ürken dana, aniden yere yakın ahırın üzerinden evin üzerine çıktı. Uzun süre bekledik. Ne yapacağımızı şaşırdık. Daha sonra dananın annesini çatıya çıktığı yere bağladık ve çaresiz beklemeye başladık. Evin çatısında ve ahırın çatısında bastığı çok sayıda kiremiti kıra kıra annesinin yanına indi. Kazasız belasız yaralanmadan kendiliğinden indi" diye konuştu.

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