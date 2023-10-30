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Burdur'da kan donduran olay: Yaşlı adam evinde ölü eşi yaralı halde bulundu

Burdur’da yaşlı adam evinde darp edilerek öldürülmüş, eşi ise yaralı halde bulundu. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Zehra Sertcan ile eşinin Avusturya'da emekli olduktan sonra memleketleri Burdur'a yerleştikleri ortaya çıktı.

16:03 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 16:04 - 30/10/2023 Pazartesi
AA
Burdur

Burdur

Avusturya'da emekli olduktan sonra Burdur'a yerleşen yaşlı adam evinde ölü, Alzheimer hastası eşi ise yaralı halde bulundu.


Menderes Mahallesi'nde yaşayan Bayram (76) ve Zehra (67) Sertcan çiftinin bakıcıları, sabah eve geldiğinde kapının açılmaması üzerine pencereden içeriye baktı. Bayram Sertcan'ın üzerinde halı örtülü, Zehra Sertcan'ı ise yanında oturur halde yaralı şekilde gören bakıcı 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, kafasında ve boynunda kesici alet ile darp izleri bulunan Bayram Sertcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yüzünde kesici aletle yaralı halde bulunan Zehra Sertcan ise Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bayram Sertcan'ın cenazesi, morga götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Zehra Sertcan ile eşinin Avusturya'da emekli olduktan sonra memleketleri Burdur'a yerleştikleri öğrenildi.



#cinayet
#kavga
#Burdur
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