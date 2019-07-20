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BURDUR

Burdur'da kuyu faciası: Anne ve dayı öldü, oğul son anda kurtuldu

Burdur’un Bucak ilçesinde, temizlemek amacıyla 20 metre derinlikteki su kuyusuna giren 18 yaşındaki genç, maruz kaldığı metan gazı dolayısıyla fenalaşınca kendisine yardım etmek için kuyuya giren 40 yaşındaki dayısı ve arkasından gelen annesi ile birlikte bir daha dışarı çıkamadı. Feci olayda, anne ve dayı can verirken, oğul son anda hayata döndürülebildi.

Haber Merkezi IHA
18 yaşındaki genci kurtarmak için kuyuya inen anne ve dayı hayatını kaybetti
18 yaşındaki genci kurtarmak için kuyuya inen anne ve dayı hayatını kaybetti
18 yaşındaki genci kurtarmak için kuyuya inen anne ve dayı hayatını kaybetti
18 yaşındaki genci kurtarmak için kuyuya inen anne ve dayı hayatını kaybetti

Olay, Bucak ilçesine bağlı Keçili köyünde bugün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Osman Vural, temizlik yapmak amacıyla evlerinin bahçesindeki su kuyusuna girdi.

Kuyudaki suyu boşaltarak temizlik yaptığı sırada fenalaşan Vural, 20 metre derinlikte metan gazına maruz kalarak yere yığıldı. Durumu fark eden dayı Ramazan Gürel (40) ise bir süre yeğeninden haber alamayınca arkasından giderek onu bulunduğu yerden kurtarmak istedi. Yeğenini kurtarmaya çalışan dayı da maruz kaldığı metan gazı dolayısıyla oksijensiz kalarak kuyudan çıkamadı.

DHA

Olayı fark eden anne Rabia Vural (40) ise ikiz kardeşi olan Ramazan Gürel ile oğlu Osman’ı kurtarmak amacıyla kuyuya girdikten sonra o da yukarı çıkamadı. Durumun fark edilmesi üzerine, çevredekiler olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Söz konusu kuyuya ulaşan itfaiye ekipleri, kuyuda mahsur kalan anne, dayı ve oğlu bulundukları yerden güçlükle çıkardı.

Oğul güçlükle hayatta kaldı

112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edilen anne ve ikiz kardeşi olan dayı, yapılan tüm müdahalelere rağmen can verirken, oğul ise güçlükle hayata döndürülebildi.

DHA
  • İlk müdahale sonrasında hayata döndürülen Osman Vural ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Anne ve ikiz kardeşinin cansız bedenleri, gerekli incelemeler sonrasında adli tıp morguna gönderildi. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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