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Bursa Şehir Hastanesi’nin yolu tamamlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehir Hastanesi’ne sorunsuz ulaşımın sağlanması amacıyla projelendirilen İzmir yolu ile hastane arasındaki 6,5 kilometrelik yolun kamulaştırması tamamlanan ikinci etabında da çalışmalara hız verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bursa Şehir Hastanesi’nin yolu tamamlanıyor
İzmir yolu ile hastane arasındaki 6,5 kilometrelik yolun kamulaştırması tamamlanan ikinci etabında da çalışmalara hız verildi.

Bünyesinde genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla daha ulaşılabilir hale geliyor. İzmir yolu ile Şehir Hastanesi arasında projelendirilen yolun ilk etabı olan 3500 metrelik bölüm daha önce tamamlanmıştı. Yolun ikinci etabı olan Ceviz Cadde ile hastane arasındaki 3 bin metrelik bölümde kamulaştırma çalışmaları tamamlanırken, yolda altyapı çalışmalarına hemen başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hava şartlarının da müsaade etmesi halinde 2-3 ay içerisinde çalışmaların tamamlanıp, yolun ulaşıma açılabileceğini söyledi.

Bursa Şehir Hastanesi, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla daha ulaşılabilir hale geliyor.
Bursa Şehir Hastanesi, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla daha ulaşılabilir hale geliyor.

MUDANYA YOLUNDAN ULAŞIM

Şehir Hastanesi ile Mudanya yolu arasında da 2,5 kilometrelik bir yol projesinin bulunduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bu hatta da Emek - Şehir Hastanesi raylı sistem çalışmalarının tamamlanmasının ardından imalatlara başlayacağız. İzmir yolundan başlayıp Şehir Hastanesi, hızlı tren istasyonu ve Mudanya yoluna bağlantısının yapılması ile bölgeye 3 şeritli gidiş ve dönüş sağlayacak alternatif bir yol güzergahı oluşturulacak. 2021 yılı içerisinde bugüne kadar 155 bin ton sıcak asfalt kaplama çalışması yapıldı. 17 ilçede 70 noktada çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

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