Gündem Bursada 10 ton sahte içki ele geçirildi
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Bursa'da 10 ton sahte içki ele geçirildi

Bursa’da yeni yıl öncesi bir çiftlik evine yapılan operasyonda 10 ton kaçak rakı, viski, şarap ve etil alkol ile 1500 şişe şarap ele geçirildi. Çiftlik evinin kaçak içki imalathanesine çevrildiği, burada mahzenler ve barakalar yapıldığı, fermantasyon tankerlerinin kullanıldığı belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Çiftlik evinin kaçak içki imalathanesine çevrildiği tespit edildi.
Çiftlik evinin kaçak içki imalathanesine çevrildiği tespit edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirip Kestel ilçesindeki bir çiftlik evine baskın düzenledi. Savcılıktan alınan izinle çiftlik evine yapılan baskında 10 ton kaçak rakı, şarap, viski ve etil alkol ele geçirildi.

Çiftlik evinin kaçak içki imalathanesine çevrildiği, burada mahzenler ve barakalar yapıldığı, fermantasyon tankerlerinin kullanıldığı belirlendi. Tanker ve mahzenlerdeki içkiler polis tarafından vidanjörler ile çekilerek alındı.

Operasyonda 1500 şişe kaçak şarapa da el konuldu. Gözaltına alınan S.Ç. (50) isimli kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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