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Bursa'da bir ay süreyle ormana girmek yasaklandı

Bursa Valiliği, kentte ormanlık alanlara giriş-çıkışların 1 ay süreyle yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, mesire alanlarındaki piknik faaliyetlerinin de 19.00 ile 07.00 saatleri arasında yasaklandığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Bursada bir ay süreyle ormana girmek yasaklandı
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Bursa Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu, Vali Yakup Canbolat başkanlığında toplandı. Toplantıda son günlerde artan orman yangınları nedeniyle birtakım tedbirler alındığı duyuruldu.

Bursa Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:


“Bursa sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz ile 01 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkililer haricinde başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Yerleşik mahalle halkı hariç olmak üzere halkımızın gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları, orman içi yollarda, yol kenarlarında, ATV, UTV, motosiklet gibi vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetleri ile çadırlı çadırsız kamp yapmaları, mangal ve semaver yakmaları yasaklanmıştır.

Mangal, semaver vb. ateş yakmak yasak


Kent merkezi ve ilçelerindeki bütün piknik ve mesire alanlarında 30 Temmuz ile 01 Eylül 2021 tarihleri arasında akşam saat 19.00’dan sonra ertesi sabah saat 07.00’a kadar mangal, semaver vb. ateş yakmak yasaklanmıştır.

Uludağ Milli Park sahası içindeki mangal yakmaya izin verilen piknik mesire alanlarında 30 Temmuz ile 01 Eylül 2021 tarihleri arasında akşam saat 19.00’dan ertesi sabah saat 07.00’a kadar mangal yakmak, bunun dışındaki milli park alanları ile Çobankaya-Bakacak yol boyunca araç park etmek, kamp yapmak, ormana girmek ve piknik yapmak tamamen yasaklanmıştır.

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  • Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır.

Orman Kanunu’nun 31 ve 32’nci maddesi kapsamında olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.”

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