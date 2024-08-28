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Bursa'da korkunç olay: Sahilde erkek cesedi bulundu

Mudanya'da bugün sabah saatlerinde vatandaşlar sahilde bir erkek cesedi gördü. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin araştırılması için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Cesedin, 4 gün önce Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan Yücel Coşkun ile Hüseyin Piner'e ait olup olmadığı otopsi raporunda belli olacak.

14:15 - 28/08/2024 Çarşamba
IHA
Bursa'da korkunç olay: Sahilde erkek cesedi bulundu!
Bursa'da korkunç olay: Sahilde erkek cesedi bulundu!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde sahilde erkek cesedi bulundu. Cesedin Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan Yücel Coşkun (28) ile Hüseyin Piner'e (32) ait olup olmadığı otopsi raporu sonunda belli olacak.


Mudanya'da bugün sabah saatlerinde vatandaşlar sahilde bir erkek cesedi gördü. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin araştırılması için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.


Cesedin, 4 gün önce Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan Yücel Coşkun ile Hüseyin Piner'e ait olup olmadığı otopsi raporunda belli olacak.



#Bursa
#112 Acil Çağrı Merkezi
#Mudanya
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