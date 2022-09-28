Gündem Bursada kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi
BURSA

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle devrilen bir ağaç 3 araca zarar verdi. Alınan bilgiye göre, Duaçınarı Mahallesi 1. Kuyu Sokak'ta rüzgar dolayısıyla bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bursada kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi
Bursa

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle devrilen bir ağaç 3 araca zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, Duaçınarı Mahallesi 1. Kuyu Sokak'ta rüzgar dolayısıyla bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi.

Ağacın altında kalan 2 otomobil ve bir ticari araç hasar gördü.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, belediye görevlileri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Bursa'da derede can pazarı
OYNAT 00:59
Bursa'da derede can pazarı
Bursa'da Menderes Kahveci (52), yağış nedeniyle debisi yükselen dereye baktığı sırada suya düştü. Yaklaşık 100 metre sürüklenerek ağacın dalına tutunan Kahveci, polis ekiplerince uzatılan ip ve merdiven ile çıkarıldı.

Bursa'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
OYNAT 00:14
Bursa'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı. Çelebi Mehmet Bulvarı ile 2. Kanal Caddesi kesişimindeki 6 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Alevler, 5 itfaiye aracı ve 15 itfaiye erinin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Çatı katındaki dairede büyük hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
50 ili ilgilendiriyor

50 ili ilgilendiriyor

Asrın projesinde son rötuşlar.
Yeni özellikler geldi

Yeni özellikler geldi

Neredeyse birleşti: ​Artık daha kolay olacak.
2,5 milyon kişi bölgeden kaçıyor

Orman yangını eylemlerinden sorumlu terörist etkisiz hale getirildi.

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu proje ekonomiye katkı sağlayacak.

Bugün açılıyor: İlkleri de içinde barındırıyor.

​Gözaltına alınanlar arasında büyükşehir belediyesi personelleri de var.

​Köşeye sıkışan Atina teröristbaşına mikrofon uzattı

​Marvel'in Sabra karakterine tepki yağıyor.

​Pakistan'da kıtlık kapıda.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.