Bursa'da orman yangını büyüyor: Yerleşim alanları boşaltıldı

22:5626/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
IHA
Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Ekmekçi köyü yakınlarında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin Akçasusurluk köyüne doğru ilerlemesi üzerine bölgedeki evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Öte yandan çok sayıda kara ekibi yangına müdahale ederken, şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Akçasusurluk köyüne doğru ilerledi. Bazı yerleşim alanları tahliye edildi.


26 Eylül, Cuma

Ekmekçi köyü yakınlarında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Akçasusurluk köyüne doğru ilerledi. Alevlerin köylere yaklaşması üzerine jandarma ekipleri bölgedeki evleri tedbir amaçlı boşaltmaya başladı. Yangının etkilediği alanın genişlemesi çevrede büyük endişe oluştururken, vatandaşlar güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekiplerden canla başla mücadele

Çok sayıda kara ekibi yangına müdahale ederken, şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Bölgede ekipler canla başla mücadele ederken havanın kararması nedeniyle hava araçları müdahaleye katılamadı. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.



#Bursa
#Karacabey
#Orman Yangını
