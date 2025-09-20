Yeni Şafak
Orman yangınında yanan alanda çıkan 'güz çiğdemi' umut oldu

11:0820/09/2025, Cumartesi
DHA
Yanan bölgede çıkan 'güz çiğdemi' çiçeği doğaya umut oldu.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan ve yaklaşık 100 hektarlık alanın yandığı orman yangını sonrasında açan 'güz çiğdemi', doğa için umut oldu.

Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi'nde 28 Ağustos günü çıkan orman yangınına; 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araç ile havadan ve karadan müdahale edildi. 8,5 saat sonra kontrol altına alınan yangında yaklaşık 100 hektar alan zarar görürken; alevlerden hem hayvanlar hem de bitki türleri olumsuz etkiledi. Yangından 3 hafta sonra, bölgeden güzel görüntüler geldi. Yanan bölgede çıkan 'güz çiğdemi' çiçeği doğaya umut oldu. Yangın sonrası ormanda tek bir yeşil alan kalmazken, açan güz çiğdemi çiçeği objektiflere yansıdı.

Marmaracık Mahallesi Muhtar Azası Fikret Şebin, "Yangın sonrası köyümüzün sırtlarında bulunan, eski Marmaracık köyü civarında dolaşırken karşıma bu güzel görüntü çıktı. Duygulandım" dedi.



#Bursa
#Yenişehir
#güz çiğdemi
