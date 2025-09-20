Orman yangınında yanan alanda çıkan 'güz çiğdemi' umut oldu

Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi'nde 28 Ağustos günü çıkan orman yangınına; 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araç ile havadan ve karadan müdahale edildi. 8,5 saat sonra kontrol altına alınan yangında yaklaşık 100 hektar alan zarar görürken; alevlerden hem hayvanlar hem de bitki türleri olumsuz etkiledi. Yangından 3 hafta sonra, bölgeden güzel görüntüler geldi. Yanan bölgede çıkan 'güz çiğdemi' çiçeği doğaya umut oldu. Yangın sonrası ormanda tek bir yeşil alan kalmazken, açan güz çiğdemi çiçeği objektiflere yansıdı.