Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Çocukların metrodaki oyununda faciaya ramak kaldı

Çocukların metrodaki oyununda faciaya ramak kaldı

19:0124/09/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Yaşlı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşlı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da metro istasyonunda oyun oynayan çocuklar, koşuşturdukları sırada yaşlı bir adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle raylara düşen adam, metro ile duvar arasında sıkıştı. Durumu erken fark eden vatandaşlar hemen metroyu durdurup başından yaralanan vatandaşın yardımına koştu.

Bursa’da oyun oynayan çocukların koşuşturduğu esnada çarptıkları yaşlı adam, metro ile duvar arasında sıkıştı. Ölümden dönen adamın yardımına çevredekiler ve güvenlik görevlileri yetişti. Vatmanın aniden fren yapmasıyla birlikte metronun içindeki yolcular da zor anlar yaşadı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda koşturan bir grup çocuk, yaşlı adama çarptı. Savrulan adam metro ile duvar arasında sıkıştı. Neyse ki durumu erken fark eden vatandaşlar hemen metroyu durdurup başından yaralanan Abdulkadir K.’ya yardıma koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan adam ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



#Bursa
#Metro
#Vatman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarihi duyurdu