Yerleşim alanları boşaltılmıştı: Bursa'da orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesi Ekmekçi köyü yakınlarında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin Akçasusurluk köyüne doğru ilerlemesi üzerine bölgedeki evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangın çok sayıda kara ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekmekçi köyü yakınlarında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Akçasusurluk köyüne doğru ilerledi. Alevlerin köylere yaklaşması üzerine jandarma ekipleri bölgedeki evleri tedbir amaçlı boşaltmaya başladı. Yangının etkilediği alanın genişlemesi çevrede büyük endişe oluştururken, vatandaşlar güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.
Ekiplerden canla başla mücadele
Çok sayıda kara ekibi yangına müdahale ederken, şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Bölgede ekipler canla başla mücadele ederken havanın kararması nedeniyle hava araçları müdahaleye katılamadı.
