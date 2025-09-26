Bursa’da su kesintisi dedikodusu, su tüketimini patlattı

Yeni inşa edilen ve mevcut barajların 5 katı büyüklüğündeki Çınarcık Barajı’ndan halen günlük 110 bin metreküp Doburca’daki tesislere su takviyesi yapılırken, sosyal medyada yayılan su kesintisi haberlerinin şehirde su tüketimini arttırdığı açıklandı. Buski yetkilileri, beklenen yağışlarla birlikte şehirde su kesintisinin gündemde olmadığını açıkladılar. Çınarcık’tan Doburca’ya aktarılan su miktarının kentin toplam su ihtiyacının üçte birine tekabül ettiği öğrenildi.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda yer alan su kesintisi iddialarına cevap verildi. Yapılan açıklamada, "Bursa’nın gündeminde yakın vadede su kesintisi olmadığı gibi, kurum içinde her türlü olumsuz duruma karşı kriz planı yapılmaktadır" denildi.

Basına yansıyan belgelerin bir kriz planı taslağı olduğu vurgulanan açıklamada, bu belgelerin resmileşmiş bir kesinti kararı olmadığına dikkat çekildi, "Yakın zamanda beklenen yağışlarla birlikte barajlarımızın doluluk oranının artmasını bekliyor, su kesintisi uygulamak zorunda kalmayacağımızı değerlendiriyoruz. Aksi bir durumda, kurumumuz tarafından gerekli bilgilendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

BUSKİ, bazı basın organlarında yer alan haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini belirterek, "Basın mensuplarının, toplum sağlığını doğrudan etkileyen konularda resmi kurumlardan teyit etmedikleri bilgileri paylaşmasını, sorumlu habercilik ilkesiyle bağdaştıramıyoruz. Bu tür yanlış ve yanıltıcı haberler, tasarruf yapılması gereken bir dönemde panik nedeniyle aşırı su tüketimine yol açmıştır" açıklamasında bulundu.