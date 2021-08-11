Bursa'da tepki toplayan görüntü: Türbe ve tuvalet yan yana



Tuz Pazarı bölgesinde yer alan Tuzcu Baba’nın kabrinde çekilen fotoğrafın ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat, yetkilileri harekete geçirdi. Tuzpazarı Camii’ne gelen yetkililer, kabin ve tabelaları kaldırttı.

Fatih Sultan Mehmed Han’ın fetih ordusunda bulunan ve gerçek ismi Halid Efendi olan Tuzcu Baba’ya ait olduğu iddia edilen mezarın umumî helâların hemen yanı başında olması, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Tuzpazarı Camii cemaati ve esnafın kullandığı helâların kapatılmaması gerektiğini belirten dükkân sahipleri ise, "Burası harabe hâldeydi. Burayı bizler ve belediye derleyip toparladık. Görevlisi de buraya çiçek gibi bakıyor. Türbenin yanından geçenler dua ediyor. Yani burada bu tuvaletlerin bir zararı olduğunu düşünmüyoruz. Şikayet eden niye etmiş merak içerisindeyim" dedi.

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