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Fabrikada korkunç ölüm: Makinenin içine düştü, feci şekilde can verdi

Fabrikada korkunç ölüm: Makinenin içine düştü, feci şekilde can verdi

19:5112/03/2025, Çarşamba
DHA
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Fabrikada makinenin içine düşen mühendis öldü.
Fabrikada makinenin içine düşen mühendis öldü.

Bursa'da, krom fabrikasında kırma-eleme makinesinin içine düşen 33 yaşındaki mühendis Çağrı Baş, olay yerinde hayatını kaybetti. Eşinin 7 aylık hamile olduğu belirtilirken, Çağrı Baş'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gümüşpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir krom fabrikasında çalışan mühendis Çağrı Baş, kırma-eleme bölümündeki makinenin içine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinin 7 aylık hamile olduğu belirtilen Çağrı Baş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



#Bursa
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