Fabrikada makinenin içine düşen mühendis öldü.
Bursa'da, krom fabrikasında kırma-eleme makinesinin içine düşen 33 yaşındaki mühendis Çağrı Baş, olay yerinde hayatını kaybetti. Eşinin 7 aylık hamile olduğu belirtilirken, Çağrı Baş'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Gümüşpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir krom fabrikasında çalışan mühendis Çağrı Baş, kırma-eleme bölümündeki makinenin içine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinin 7 aylık hamile olduğu belirtilen Çağrı Baş'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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