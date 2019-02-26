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İSTANBUL

Büyükçekmece’nin kayıp 25 yılına 25 dev proje

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, ‘25 Kayıp Yıla 25 Dev Proje’ temasıyla Büyükçekmece için vizyon projelerini tanıttı. Uysal, “1994 yılında Cumhurbaşkanımız ile başlayan değişim Büyükçekmece’ye uğramadı. MHP ile omuz omuza çalışarak 31 Mart’ta o yetkiyi alıp buranın kaderini değiştireceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkan Uysal projelerini tanıttıktan sonra aday meclis üyelerini de tanıttı. Uysal, sahneye isim isim çağrılan meclis üyeleri ve AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ile MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın’la birlikte basın mensuplarına poz verdi.
Başkan Uysal projelerini tanıttıktan sonra aday meclis üyelerini de tanıttı. Uysal, sahneye isim isim çağrılan meclis üyeleri ve AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ile MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın’la birlikte basın mensuplarına poz verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal uzun süredir aralıksız sahada sürdürdüğü yoğun seçim çalışmalarına TÜYAP’taki görkemli dev proje tanıtım gösterisiyle devam etti. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı tanıtım töreninde Başkan Uysal, Büyükçekmece’nin çehresini değiştirecek ‘25 Dev Proje’ tanıttı. Hatice Uysal Hanımefendi, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ve MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın’ın da katıldığı görkemli tanıtım töreni ‘25 Kayıp Yıla 25 Dev Proje’ temasıyla gerçekleştirildi.

Mevlüt Uysal

CUMHUR İTTİFAKI İLE YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK

  • İmar ve altyapıdan ulaşıma, çevre, kültür ve spordan sosyal belediyeciliğe 25 dev projenin tanıtıldığı törende konuşan Başkan Uysal, 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle İstanbul’un çehresinin değiştiğini vurgulayarak, “İnşallah 31 Mart’tan itibaren Cumhur İttifakı ile belediyecilikte yeni bir dönem başlayacak. 1994 yılında başlayan değişim Büyükçekmece’ye uğramadı. Bu geçen 25 kayıp yılı telafi edeceğiz. MHP ile AK Parti omuz omuza çalışarak 31 Mart’ta o yetkiyi alıp hep beraber buranın kaderini değiştireceğiz” dedi.

‘İLK OLARAK İMAR SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ’

Bütçe yetersizliği ve bunun devamında hizmet eksikliğinden dolayı belde belediyelerinin kapatılarak ilçe belediyesine bağlandığını hatırlatan Uysal şöyle devam etti: “O tarihten bu yana belde belediyelerine hiç hizmet gelmedi. Birinci projemiz imar sorununu çözmek olacak. İmar olmadan alt yapı bile halledilemez. Celaliye ve Kumburgaz’da 2009’dan bu yana hiçbir çalışma olmamış. O mahallelerden devlet hastanesine gidilmek istense yol yok, evler yenilenmeye kalkışılsa imar yok. Biz Büyükçekmece’nin plansız hiçbir yerini bırakmayacağız ve bu planları 5 yıl içinde bitireceğiz. Planlardan sonra alt yapı gelecek. Ardından da asfalt, kaldırım, atık su ve yağmur suyu hatlarıyla birlikte üst yapı çalışmaları tamamlanacak.”

GÖL VE SAHİL TEMİZLENECEK

Göl ve sahil düzenleme projesi ile birlikte hobi bahçeleri, peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları yapacaklarını anlatan Başkan Uysal, “Marmara sahili düzenleme projesinde ise nostaljik tramvay, peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları, balık çarşısı ve restoran alanları yapılacak. İlçeye Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri yapılacak. Albatros Tematik Parkı ve Bababurnu Tematik Parkı projeleriyle de göl ve sahil, yaşam alanlarına dönüştürülecek. O kadar güzel kıyımız var ama göl kenarında gezilemiyor. İnşallah bu göl kıyısı her zaman ailecek gidebilecek bir yer olacak” diye konuştu.

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METRO VE METROBÜS GELECEK

  • Büyükçekmece’nin en önemli sorunlarından birinin ulaşım olduğunu kaydeden Başkan Uysal, ulaşım problemini çözmeye dair, “Büyükçekmecelilerin beklentisi olan Metrobüs ve metro Büyükçekmece’nin merkezine kadar uzatılacak. 2019’da Metrobüs çalışmaları başlayacak. Yenikapı-Beylikdüzü Metro Hattı değiştirilerek Yenikapı-Büyükçekmece Metro Hattı olacak” ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR VE SANATA TAM DESTEK

‘Biz iyi olan her şeyin yanındayız’ diyen Uysal, “23 Nisan Balkan Ülkeleri Çocuk Festivali, Zafer Yürüyüşü, Uluslararası Su Sporları Festivali, Açık Hava Konserleri, Yetişkin - Çocuk Tiyatroları ve Yazlık Sinemalarla kültür ve sanat faaliyetlerine destek verilecek. Büyükçekmece kültürün merkezi olacak. Bahçelievler’den Taksim’e gidilir. Ama Büyükçekmece’den bir kültür etkinliğine gidebilmek için bir günümüz kaybolmayacak” ifadelerini kullandı.

ÇİÇEK GİBİ BÜYÜKÇEKMECE

Başkan Uysal, Kapalı Pazar yerlerinin yanında Organik Pazarların da açılacağını belirterek konuşmasına şöyle devam etti: “Biz meydanlarda tanzim satış merkezleri açtık. Büyükçekmece’de ürettiğiniz bir şey varsa organik pazar yerine bunları satacaksınız. Çiçek Gibi Büyükçekmece Projemiz ile de sitelerimizin bahçelerinde çiçek olsun istiyoruz. Organik tarımda çiçek üretip sitelere bedava vereceğiz. Eğitimini, bakımını öğretip her siteyi çiçek gibi yapacağız. Dikilen her güzel ağaç bütün Büyükçekmece’ye yarıyor.”

‘25 Kayıp Yıla 25 Dev Proje’ temasıyla gerçekleştirilen görkemli tanıtım töreni Türk Halk Müziğinin önemli ismi Esat Kabaklı’nın konseriyle sona erdi.

CHP'li vatandaş Mevlüt Uysal'a dert yandı
OYNAT 00:59
CHP'li vatandaş Mevlüt Uysal'a dert yandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal seçim çalışmalarını sürdürüyor. Büyükçekmece'yi mahalle mahalle gezerek halkla birebir iletişim kuran Başkan Uysal'a vatandaş, CHP'den dert yandı.


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