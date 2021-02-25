Büyükşehir Belediyesi’nin sera desteği çiftçilerin yüzünü güldürdü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsalda kar yağışı ve rüzgar nedeniyle seraları zarara uğrayan çiftçilere, kötü hava koşullarına dayanıklı olan tamamı hibe sera naylonu ile yüzde 50 hibeli modern sera yapımı desteği veriyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından hasar tespit tutanağı düzenlenen Kocaeli genelinde kırsal kesimdeki 300 çiftçiye talepleri üzerine sera naylon dağıtımına başlandı.

İLK OLARAK BAYRAKTAR KÖYÜ

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde çiftçilere önemli destekler sağlayarak onların yanında olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda kar ve rüzgardan seraları zarar gören çiftçilere tamamı hibe olan sera naylonu dağıtımı gerçekleştiriliyor. Çiftçilere can suyu olacak dağıtım ilk olarak en çok zarar gören İzmit ilçesi Bayraktar Mahallesi’nde yaklaşık 74 çiftçiye 13,5 metreye 46 metre ebadındaki UV+AB+EVA+IR katkılı, 36 aya kadar ekonomik ömrü olan birer top sera naylonu teslim edildi.

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3.5 MİYON LİRALIK KATKI

Dağıtım programına, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Efe, Bayraktar Mahallesi Muhtarı Ali Cevat Tomardur, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü, ziraat mühendisleri ve çiftçiler katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin tamamı hibe sera naylonu ve yüzde 50 hibeli sera yapım desteği ile çiftçilere yaklaşık 3,5 milyon liralık katkı sağlıyor.

“EN ZOR ANIMIZDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YANIMIZDA OLDU”

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, kardan dolayı bazı köylerde seraların zarar gördüğünü belirterek, “Fakat bu zor anımızda, bu zor günümüzde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bizi yalnız bırakmadı. Zarar gören seraların naylonunun yüzde yüzünü karşıladı.” ifadelerini kullandı.

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Büyükşehir Belediyesinin, serasını yaptıracak olanlara da yüzde 50 hibe ile proje desteği sağlayacağını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti “Bu da çiftçilerimize önemli bir destek oldu. Bütün çiftçilerimiz adına Başkanımız Tahir Büyükakın’a, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha böyle afetlerle karşılaşmayalım. Ama sigortalarımızı da yaptıralım.”

Daha sonra, Kocaeli’deki çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak olan tamamı hibe modern sera naylonları çiftçilere teslim edildi. Sera naylonu desteği, belirlenen program çerçevesinde diğer ilçelerde zarara uğrayan çiftçilere verilecek.

BAYRAKTAR MUHTARI TOMARDUR’DAN, BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

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Ali Cevat Tomardur,

Bayraktar Mahallesi Muhtarı Ali Cevat Tomardur, yaşanan kar felaketinden dolayı bazı seraların yıkıldığını ve zarar gördüğünü söyledi. Bayraktar’da 30 yıldır seracılık yaptığını aktaran Tomardur, “Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın çağrımıza hemen cevap verdi. Köyümüze gelerek seraları yerinde inceledi. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek amacıyla hibe olarak birer top sera naylonu ve yüzde 50 hibeli sera yapım sözü verdi. En çok zarar olan Bayraktar köyünde çiftçilere bedava sera naylonu dağıtıldı. Yüzde 50 hibe projesiyle ilgili de çalışmalarımızı, Muhtarlık Dairesi Başkanımızla birlikte yürütüyoruz. Köyüm ve halkım adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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“TALEPLER DAHA DA ARTACAK”

Köyde vatandaşların çalışıp, üretmek istediğini belirten muhtar Tomardur, “Vatandaşlarımız yüzde 50 hibeli sera projesinden yararlanmak için müracaatlara başladı. Son müracaat tarihine kadar bu taleplerin daha da artacağını umuyorum.” dedi.

ÇİFTÇİLER SERA NAYLONU DESTEĞİNDEN MEMNUN

Bektaş Özlü

Bayraktar’da babasıyla birlikte seracılık yapan Bektaş Özlü (25) de üniversite mezunu olduğunu ancak iş bulana kadar şimdilik babasına yardımcı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Sera işi ve hayvancılık işi yapıyoruz. Kar nedeniyle seralarımız zarar gördü. Üzgünüz, ekmek teknemiz yıkıldı. Büyükşehir Belediyesi sağ olsun olabildiği kadarıyla yardımcı oluyor. Biz de bundan faydalanıyoruz. Büyük Büyükşehir Belediye Başkanımıza vermiş olduğu yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz.”

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“ALLAH RAZI OLSUN”

Ali Akyıldız

Emekli olduktan sonra köyünde seracılık yapmaya başlayan 61 yaşındaki Ali Akyıldız ise “Seralarımızda epey bir hasar vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bize yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Köyümüzde seracılık arttı. Zannedersem 1000 civarında bir sera var.” ifadesini kullandı.

YÜZDE 50 HİBELİ SERA DESTEĞİNE ÇİFTÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın önemsediği tarımsal desteklerden biri olan “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında yüzde 50 hibeli sera desteğine çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce, modern seracılığı yaygınlaştırarak daha sağlıklı ve katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesini teşvik etmek amacıyla başlattığı proje kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera kurularak üretime hazır halde teslim edilecek. Hayata geçirilen proje ile çiftçilerin gelirinin artırılması ve modern seralarda pazar değeri yüksek ürünler elde etmeleri amaçlanıyor.

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MODERN SERA SİSTEMİYLE ÜRETİCİLER DAHA ÇOK KAZANACAK

Yüzde 50 hibe ile yapılacak olan seralar kötü hava koşullarına karşı mekanik mukavemeti artırıyor. Ayrıca hastalık ve zararlıları minimum seviyede tutuyor, kontrollü üretimle daha sağlıklı ve pazar değeri yüksek ürünler yetiştirilebiliyor.

Sera içerisindeki ısıyı hapsederek gece ve gündüz arasındaki ısı kaybını minimum seviyede tutuyor, böylelikle ürünün ani sıcaklık düşmesiyle oluşacak zararı önlüyor. Ziraat mühendisleri, yeni sistem seralarda ürün veriminin iki katına kadar artış sağladığını belirtiyor.

ÇİFTÇİLERE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği yüzde 50 hibeli sera destekleme projesi ile çiftçilerin modern ve bakımı kolay sera sistemine geçişini sağlıyor. Çiftçiler, “Seracılığı Geliştirme Projesi” ile havalandırması uygun olmayan yüksek tünel, bükme demirden yapılmış seraların yerine, modern, havalandırması ve bakımı daha kolay, hastalık ve zararlılar ile mücadelenin kolay olduğu de-monte galvaniz profilli yüksek sera sistemi ile üretim yapacak. Sineklikli seraların yan ve üstlerinde havalandırma bulunuyor. Galvaniz profilli de-monte malzemeden yapılan, 14 metreye 36 metre, 2 bloklu toplam 504 metrekare, modern seracılığa uygun 4 ayrı özelliğe sahip naylonlu seralar, Kocaeli’ndeki çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak.