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Büyükşehir camileri bayrama hazırlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerinde bulunan camileri Ramazan Bayramı’na hazırlıyor. Camilerin içini ve avlusunu dip bucak temizleyen ekipler, ibadete hazır bir şekilde pırıl pırıl bırakarak vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadet etmesini sağlıyor.

Haber Merkezi
23:47 . 29/03/2023 Çarşamba
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Büyükşehir camileri bayrama hazırlıyor

Büyükşehir camileri bayrama hazırlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, camilerde gerçekleştirdiği rutin temizlik çalışmalarına 11 Ayın Sultanı Ramazan ayında hız verdi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren ibadethane temizleme ekipleri, sırasıyla tüm ilçelerin merkezlerinde bulunan camilerde çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan ayının başından bu yana; Sındırgı, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit’teki çalışmalarını tamamlayan ekipler, İvrindi, Dursunbey ve Savaştepe merkezde bulunan camilerde de işlemlerine devam ediyor.

Dip bucak dezenfekte ediliyor

Vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla camilerin her köşesini özenle ve titizlikle temizleyen ekipler; tazyikli sıcak suyla halıları yıkıyor, fayansları ile camları siliyor, tuvaletleri temizliyor ve her yeri dip bucak dezenfekte ediyor. Son olarak Savaştepe ilçe merkezinde bulunan Hürriyet Camisi’nde temizlik çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi’ne ekiplerine ve Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür eden Hürriyet Camisi İmam Hatibi Ömer Karaoğlan, camilerinin iç ve dış temizliğinin özenle yapıldığını dile getirdi. Vatandaşlar da temizlik çalışmaları dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.


#balıkesir
#bayram
#hazırlık
32 dakika önce
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