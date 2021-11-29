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YEREL GÜNDEM

Büyükşehir Zabıtası kahvaltı salonlarını denetledi

Van'da kahvaltı sektöründe hizmet veren işletmelerde fiyat tarifesi ve hijyen denetimi yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Büyükşehir Zabıtası kahvaltı salonlarını denetledi
Van

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kentin önemli değerlerinden olan Van Kahvaltısı ile ilgili spekülatif fiyatların önüne geçmek için denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşın fahiş fiyatla ilgili şikâyetleri üzerine kahvaltı sektöründe hizmet veren işletmeler yeni bir fiyat tarifesi uygulamaya başladı. Yeni fiyat tarifesinin dışına çıkılmaması için denetimlerini sıklaştıran Büyükşehir Zabıtası, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kahvaltıcılar Sokağı başta olmak üzere Merkez İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki kahvaltı salonlarını tek tek denetledi. Hijyen ve kullanılan gıdaların son kullanma tarihlerinin de kontrol edildiği denetimler gıda mühendisleri eşliğinde yapıldı. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini sıklaştıran ekipler, birçok sektördeki spekülatif fiyat uygulamalarının da önüne geçmeyi hedefliyor.

Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Zabıta Dairesi Başkan Vekili Sabahattin Ergenç’in de katıldığı denetimler devam edecek.

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