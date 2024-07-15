Cambaz’ın hatırasını tutkusuyla yaşatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla meydana inen gazetemiz muhabiri şehit Mustafa Cambaz için bu yıl üçüncü kez düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. 8 bin fotoğraf başvurusunun geldiği yarışmanın ödül töreni, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.





İLKİ 2021 YILINDA DÜZENLENDİ

Albayrak Grubu, Şehit Mustafa Cambaz’ın fotoğrafçılık tutkusunu ölümsüzleştirmek ve adını yaşatmak adına 2021 yılında bir fotoğraf yarışması tertipledi. Cambaz anısına düzenlenen “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması” için 17 Kasım 2021- 17 Ocak 2022 arasında başvuru alındı. mustafacambazfotografyarismasi. com adresine gönderilen fotoğraflar, ilk sene “2021’de Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları”, “Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar” ve “Drone Çekimi-Serbest Haber” kategorilerinde düzenlendi. Her yıl yeni kategorilerin eklendiği ve başvuruların arttığı yarışmaya geçtiğimiz yıl eklenen “Yeni Nesil Fotoğraflar” başlığı, “Drone Çekimi ve Cep Telefonu Fotoğrafları” olarak ayrıldı. Yeni kategorilerden diğeri ise “Hikâyeyi Tamamla” başlığı oldu. Bu kategoride, Cambaz’ın Ayasofya Camii için hazırladığı kitap anısına “Ayasofya Camii” fotoğrafları değerlendirmeye alındı. Bu yıl ise “Hikâyeyi Tamamla” başlığında “Demokrasi ve Özgürlükler Adası Özel Ödülü” Ada’nın en iyi fotoğrafını çeken yarışmacıların oldu. Yarışmanın bu yılki diğer özel ödülü Gazze’nin sesini duyuran kareler arasından “Yeni Şafak Gazetesi Gazze Özel Ödülü” başlığında seçildi.





8 BİN FOTOĞRAF BAŞVURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla meydana inen gazetemiz muhabiri şehit Mustafa Cambaz için bu yıl üçüncü kez düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasının jürisinde herhangi bir değişiklik olmadı. Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Temsilcisi Ümit Bektaş, Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz ve Gül Işık, gönderilen 8 bin fotoğrafı tek tek inceledi. Yoğun değerlendirmenin ardından 12 isim ödüle layık görüldü. Dört kategori ve iki özel ödül alanında dereceye giren yarışmacılara toplam 800 bin TL ödül verildi. Kategorilerde dereceye girenlerden birincilere 80 bin lira, ikincilere 55 bin lira, üçüncülere 35 bin lira, özel ödül kazananlar ise 60’şar bin liranın sahibi oldu.





KAZANAN HATAY DEPREMİNİN “MUCİZE”Sİ

Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü, Kudret Deniz Kalaycı’nın “Yol” isimli Yassıada karesinin, Gazze Özel Ödülü, İsrail saldırılarında ölen bebeğini kefenleyen bir babanın olduğu Mustafa Hassona’nın “Gaza is on fire” karesinin oldu. 2023’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları dalında Sergen Sezgin Hatay depreminde çektiği “Mucize” fotoğrafıyla birinci, Emin Sansar 11 Aralık 2023’te Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler’e atılan yumruğu fotoğrafladığı “Yumruk”la ikinci, Osmancan Gürdoğan ise Bayraktar Akıncı’yı dolunaya karşı çektiği karesiyle üçüncülüğü elde etti. Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar dalında birinci “Semazenler” fotoğrafıyla Mürsel Yağcıoğlu, ikinci “Bayraklı Baba” ile Caner Başer, “İplik Boyama” ile Gülin Yiğiter üçüncü oldu. Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi- Serbest Haber) dalında Hüseyin Türk birinci, Murat Bakmaz ikinci, Ekrem Şahin üçüncü oldu. Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi-Serbest Haber) dalında ise Evrim Aydın birinci, Ali Atmaca ikinci, Neşe Arı üçüncü seçildi. Yarışmanın kazananlarından sergilemeye hak kazanan fotoğraflar, tören sırasında katılımcıların beğenisine sunuldu. Konuklar eserleri yakından incelerken sanatçılarıyla tanışma imkânı da elde etti.





GEÇEN YIL ÇAMLICA BU YIL DEMOKRASİ ADASI

2022’de düzenlenen ilk yarışmamızın ödül törenine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan onur konuğu olarak katıldı. Çamlıca 1071 Kongre Merkezi’ndeki törende kazananlara ödülleri Erdoğan tarafından verildi. Geçtiğimiz yıl aynı mekânda gerçekleşen programa ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı. Programda konuşan Kurtulmuş anma töreninin, Mustafa Cambaz’ın şahsında 15 Temmuz’u bir kere daha hatırlamak ve daha iyi anlayarak sonraki nesillere anlatabilmek için bir vesile olarak sürdürülmesini temenni etti. Kurtulmuş, “Bugün tüm dünyanın gözü önünde, özellikle başta ABD ve bazı Batılı ülkeler olmak üzere, Gazze’de yaşanan artık katliam lafının da çok hafif kaldığı bu soykırıma karşı dünyanın seyirci kalması anlaşılabilir bir şey değildir. Bu anlamda Batı, tarihinde olanı, içinde olanı, kendi sosyal yapısında olanı bir kere daha ortaya koymuştur” dedi. Törenin bu seneki durağı ise Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törende kazananlar ödüllerini Erdoğan’ın elinden aldı.





NİCELİK DE NİTELİK DE ARTIYOR

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmayı, 15 Temmuz ruhuna ve Mustafa Cambaz’ın anısına layık fotoğrafları seçen jürimiz değerlendirdi. Yarışmanın Cambaz’ın değerlerini temsil ettiğini söyleyen jüri üyeleri, katılan fotoğrafların nitelik ve niceliklerinin arttığına dikkat çekti.





Şehidimizin bu mekanda anılması anlamlı

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu: Bu yıl Mustafa Cambaz Fotoğrafçılık Yarışması’nın üçüncüsünü düzenledik. Yarışmaya ilgi her geçen yıl artıyor. Bu yıl yarışmamıza 8 bin fotoğrafla başvuru yapıldı. Mustafa Cambaz, kendini milli ve manevi değerlere adamış, mesleğini bu çizgide sürdürmüş ve bu uğurda şehit olmuş arkadaşımızdı. Çok sevdiği fotoğrafçılığı da bu değerleri uğrunda kullandı. Ödül töreninin Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda yapılması ayrı bir anlam taşıyor. Darbeciler tarafından şehit edilen, dolayısıyla ilk demokrasi şehidimiz Adnan Menderes, bu adada yargılanıp, idama mahkûm edilmişti. Mustafa Cambaz, 27 Mayıs’ın devamı olan 15 Temmuz ihanet girişiminde şehit edildi. Menderes’in şehit edilmesiyle ihdas edilen vesayet rejimi, Mustafa Cambaz’ın şehit olduğu 15 Temmuz direnişiyle sona erdirildi. Mustafa Cambaz adına düzenlediğimiz bu yarışma ile hem milletimizin milli iradesine sahip çıkış ruhunu diri tutuyoruz hem de Mustafa Cambaz gibi fotoğraf severleri teşvik ediyoruz. Hem şehidimizi unutmayacağız hem de onun hikâyesini gelecek nesillere aktaracağız.





İyi insanlığının şahidiyiz

Jüri - Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Temsilcisi Ümit Bektaş: İyi bir foto muhabiri çektikleriyle hatırlanır. İyi bir insan yaptıklarıyla. Mustafa Cambaz bu iki tip insana da güzel örnektir. Fotoğraflarıyla sadece Yeni Şafak sayfalarında iz bırakmadı aynı zamanda, özellikle İstanbul’un kutsal mekânlarına dair çalışmalarıyla, değerli bir arşive de imza attı. Ailesinin, yakın dostlarının onunla ilgili konuşurken anlattıklarını ve anlatırken takındıkları o huzurlu ifadeyi gördükçe ne kadar sevilen, iyi biri olduğunu anlamak zor olmuyor. Mustafa Cambaz anısına düzenlediğimiz yarışmanın bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Bu yıl dünya için büyük bir utancın da yaşanmakta olduğu bir yıl. Dünya Gazze’de büyük bir insanlık dramına sahne oluyor. İzlemekten yorulduğumuz savaş çocukların, masum insanların canlarını almaya devam ediyor. Daha da üzücü yanı dünya bu dramı adeta bir film seyreder gibi uzaktan seyretmekle yetiniyor. Bu insanlık dramına bir kez daha dikkat çekebilmek için bu sene yarışmamıza Gazze Özel Ödülü adında bir kategori ekledik. Gazze dramını anlatan fotoğraflar yarışmamız arşivine girdi ve ödüllendirildi. Albayrak Grubu ve özelde tabii ki Yeni Şafak gazetesi ve değerli Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’na yarışmaya verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum.





Adım adım gelenekselleşmeye

Jüri - Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç: Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması bu yıl 3. defa düzenleniyor. İlk iki seneyle kıyasladığımızda, bu yıl katılım rekor seviyeye ulaştı. Ancak nicelikle birlikte gönderilen fotoğrafların niteliksel olarak da yükselmesi, bizi gelecek adına oldukça umutlandırdı, jüri olarak seçim yapmakta zorlanmamıza sebep oldu. Bu da yarışmanın gelenekselleşmesi yolunda önemli bir adımdır diye düşünüyorum. Şehit Mustafa Cambaz, o karanlık gecenin şafağında hainlerin karşısına doğmuş bir güneş gibi hala ışıl ışıl parlıyor, tıpkı tüm şehitlerimiz gibi. Bu yarışmayla onun adını yaşatmaya devam etmek, biz mesai arkadaşları için ayrı bir gurur kaynağı. Mustafa abimizle aynı masayı paylaşmış olmak ise meslek hayatımın en gurur verici tarafıdır. O bize vatan sevgisinin her şeyin üstünde olduğunu kanıyla canıyla ispat ederek şehitlik mertebesi kazanmıştır.





Cambaz’ın mirası yaşatılıyor

Jüri - Fotoğraf Sanatçısı Gül Işık Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışmasının seçimlerini geçtiğimiz ay tamamladık ve bu süreçte mükemmel fotoğraflara şahit olduk. Yarışmamıza katılan tüm fotoğrafçılar, Şehit Mustafa Cambaz’ın mirasını yaşatmaya ve fotoğrafçılık dünyasında yeni ufuklar açmaya katkı sağlıyor. Katılımcıların her sene artması bizi oldukça mutlu ediyor. Fotoğraf sanatına gönül vermiş, büyük bir tutkuyla bağlı olan Mustafa Cambaz’ın adını yaşatmak için düzenlenen bu yarışmanın bir parçası olmak çok değerli.





Tarihi mirasımız için önemli işler yaptı

Jüri - Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz Süleyman Gündüz Yeni Şafak Gazetesi’nin “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması” artık geleneksel bir hal almaya başladı. Yarışmanın içeriği; milletin iradesine karşı 15 Temmuz gecesi şehit düşen Yeni Şafak Gazetesi fotoğraf muhabiri Mustafa Cambaz’ı anmak, milletin iradesine yönelik her türlü girişimin karşısında yer almak, hak ve adalet mücadelesini görselliğin diliyle kitlelere ulaştırmaktır. Şehit Mustafa Cambaz’ın hayat öyküsü ve vefatı uluslararası düzeyde insanlık için önemlidir. Bugün tartışılan bütün konular onun hayatının bir parçası olmuştur. 44 yıldır Orta Asya, Kafkaslar, Yakın Doğu, Afrika ve Balkanlardaki gerilim ve çatışma alanlarındaki olayları bizzat yerinde gördüm. Yeni Şafak Gazetesi ve TVNET’i ziyaret ettiğimde Mustafa Cambaz ile sohbetlerim olurdu. Çatışma ve gerilimin yaşandığı coğrafyalarda tarihi mirasın nasıl tahrip edildiğini anlatırdım. Türkiye’deki tarihi mirası Mustafa Cambaz’ın bir fotoğrafçı olarak kayıt altına almasının ne kadar önemli olduğunu son yaşadığımız doğal felaketler bize göstermiştir. Mustafa Cambaz’ın fotoğrafları yeniden inşa etmek veya restorasyonlarda müracaat edilecek kaynaklardır. Ümit ediyorum ki; bu yarışma uluslararası bir etkinliğe dönüşür. Böylece insanlık için yeni bir şafak müjdesini vermiş olur. Bu yarışmada küçük bir başlık gibi durmasına rağmen jüri üyesi olarak “Yeni Şafak Gazetesi Gazze Özel Ödülü” önemsediğimi söylemeliyim. Böylece yerelden evrensele bir çıkış gerçekleşmiş olur. Üç yıldır düzenlenen yarışmaya emek veren herkesi tebrik ediyorum.





Cambaz’ın ruhu yeni yollar açacak