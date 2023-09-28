Camide alkol alan şahıs hakkında 4 yıl hapis talebi

"Reddit isimli platformdaki hesabımdan yapılan cami içerisinde alkol şişesinin olduğu fotoğrafı ben paylaştım. Arkadaşımla beraber camiye 3-4 kilometre uzaklıktaki bir parkta alkol aldım. Caminin avlusunda otururken votka şişesini çıkardım, az bir şey içtim. Daha sonra midem bulandı bardaktaki votkayı döktüm. Sosyal medyada geziniyordum, Can Demir K. isimli sahsın videosunu izlerken bende cami içinde votka ile fotoğraf çektim. Bu arada Redbull ve pet bardak boştu cami içinde alkol almadım. Sadece mizah amaçlı bir fotoğraf çektim. Yaptığım paylaşımdan dolayı pişmanım"