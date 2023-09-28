Camide alkole 3 yıl hapis istemi

stanbul Anadolu Adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı İsmail Teker tarafından hazırlanan iddianamede, Safa Yasin Ö. hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı, Yasin Ö. hakkındaki iddianamesinde, “Türk toplumu hakim olduğu coğrafyada hoşgörüsü ve yardımseverliği ile anılan bir millettir. Geçmişten bugüne Türk toplumunun temel değerleri içerisinde yer alan örf, adet, din, dil, gelenek ve görenekler toplumun manevi değerlerini oluşturur. Manevi değerler geçmiş nesillerden günümüze saygı ve hoşgörüyle aktarılan ve toplumu bir arada tutmaya yarayan değerler bütünüdür. Şüphelinin soruşturmaya konu olayda belirtilen hususlara yönelik eylemi ile farklı tarihlerdeki paylaşımlarının aniden gelişen bir olay gibi değerlendirilemeyeceği daha önceden de benzer mahiyette yapmış olduğu paylaşımı ile birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilemeyeceği” ifadelerine yer verdi. Safa Yasin Ö. gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadesinde, “Caminin içine girerek fotoğrafı çektim ve paylaştım. Ancak kesinlikle cami içerisinde alkol almadım. Amacım ofansif mizah olarak paylaşım yapmaktı. Normalde ben bu tarz paylaşım yapacak birisi değilim” demişti.