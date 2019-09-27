Gündem Çanakkale açıklarında 39 büyüklüğünde deprem
ÇANAKKALE

​Çanakkale açıklarında deprem! Son depremler

Çanakkale açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında deprem oldu. Saat 16:35'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çanakkale açıklarında deprem oldu.
Çanakkale açıklarında deprem oldu.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Eceabat açıklarında saat 16:35'te olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.

Depremin 7.12 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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