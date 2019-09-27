Çanakkale açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Eceabat açıklarında saat 16:35'te olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.
Depremin 7.12 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi Eceabat açıklarında saat 16:35'te olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.
Depremin 7.12 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.