Gündem Çanakkale Belediyesi 65 yaş ve üstündekilerin toplu taşıma ulaşım kartlarını kullanıma kapattı
ÇANAKKALE

Çanakkale Belediyesi 65 yaş ve üstündekilerin toplu taşıma ulaşım kartlarını kullanıma kapattı

Çanakkale Belediyesi 65 yaş ve üstündekilerin toplu taşıma ulaşım kartlarını kullanıma kapattı

Çanakkale Belediyesince 65 yaş ve üstü kişilere verilen toplu taşıma ulaşım kartları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Haber Merkezi AA
Çanakkale Belediyesi 65 yaş ve üstündekilerin toplu taşıma ulaşım kartlarını kullanıma kapattı
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Çanakkale Belediyesinden yapılan açıklamada, Çanakkale'nin son açıklanan risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer aldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda salgın yayılımının önlenmesi için alınan tedbirlerin söz konusu olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Kentimizin, yapılan son değerlendirmeler kapsamında kırmızı renkli, çok yüksek riskli iller arasında yer almasından dolayı 65 yaş ve üzeri kentlilerimizin toplu taşıma ulaşım kartları geçici olarak kullanıma kapatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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