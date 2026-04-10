Çanakkale merkezli 3 ilde 'yasa dışı bahis' ve 'dolandırıcılık' operasyonu: 5 gözaltı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, GSM hatları ve banka hesapları ile 92 milyon TL işlem hacimli 'dolandırıcılık, yasa dışı bahis, kara paranın/suç gelirlerinin aklanması' suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Çanakkale başta olmak üzere 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.